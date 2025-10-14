»°É©¤Î»Â¿·¡Ö¡È3Îó6¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡ÈT»ú·¿¥é¥¤¥È¡É¡õ¡Ö¥¹¥±¥¹¥±¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¡È4WD»ÅÍÍ¡É¡ª °Ï©¤â¥è¥æ¡¼¤Î¡È¥¿¥Õ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ë¡Ö¹¤¤¼ÖÆâ¶õ´Ö¡×¤â¥¤¥¤¡ÖD¡§X¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¤Ï¡©
¿··¿¥Ç¥ê¥«!?¤ÊSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó
¡¡2025Ç¯10·î¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJAPAN MOBILITY SHOW¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ë2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î»°É©¼«Æ°¼Ö¤Î½ÐÅ¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖFOREVER ADVENTURE¡×¡£¤¹¤Ç¤Ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼²èÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»°É©¤Î»Â¿·¡Ö¡È3Îó6¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢SUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¿Ê²½¤ò¼¨¤¹¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î1¤Ä¤¬¡¢2023Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖD¡§X¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡D¡§X¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Ä¹Ç¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö°Ï©ÁöÇËÀ¡×¤È¡Ö¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¼¡À¤ÂåSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Ï¡Ö¡ÈD¡Éiscover¡ÊÈ¯¸«¡Ë¡×¤È¡Öe¡ÈX¡Éperience¡Ê·Ð¸³¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊËÁ¸±ÂÎ¸³¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÏÅÅÆ°¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼MPV¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ°ÂÁ´Âç¶õ´Ö ¡ß ÀäÂÐÁöÇËÀ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥«¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ó¥óÁ°Êý¤«¤éD¥Ô¥é¡¼¤Þ¤ÇÂ³¤¯Âç¤¤Ê¥µ¥¤¥É¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤È¡¢¼¼Æâ¤ò¼é¤ë´Ä¾õ¹ü³Ê¡Ö¥ê¥Ö¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¹¤µ¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¡£
¡¡¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÏÂçÃÀ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢Âç·Â¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¸å¤Ë¤Ï¼ÖÂÎÄìÉô¤ò¼é¤ë´è¾æ¤Ê¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤â¹â¤¤ÁöÇËÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï»°É©¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢T»ú·¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Ï©¸ª¤Þ¤Ç¾È¤é¤¹¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¡¼¥¶¡¼¥é¥¤¥È¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹¤¤Æ»¤Ç¤âÆ»Éý¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢°ÂÁ´¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥«¥Ã¥Ñ¡¼¿§¤Ë¥»¥ß¥°¥í¥¹¤Î¼Á´¶¤ò²Ã¤¨¡¢¥¿¥Õ¤µ¤È¾å¼Á¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ï6¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢Á´ÀÊ¤Ë³×¿·Åª¤Ê¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£¥·¡¼¥È¤Ï¾å²¼¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÎ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«À²¤é¤·¤ÎÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤ËÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Å¾»þ¤Ï¹â¤¤ÌÜÀþ¤ÇÁ°Êý»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢µÙ·Æ»þ¤Ë¤Ï¸åÊý¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÁ´°÷¤Ç²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°Êý¤ÎÏ©ÌÌ¾õ¶·¤ä¥¿¥¤¥ä¤Î¸þ¤¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤«¤éÂ¸µ¤Þ¤Ç¤Î¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Ë½Å¤Í¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¼ÖÂÎ¤¬Æ©¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¹¤¤»ë³¦¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê±¿Å¾ÂÎ¸³¡Ö¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡×¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡²»¶ÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¿·À¤Âå¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¡£¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ä¼ÖÂÎ³Æ½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Â¿¿ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÀÊ¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¹â²»¼Á¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤ÏPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤òºÎÍÑ¡£½ã¿è¤ÊEV¤Ç¤Ï¤Ê¤¯PHEV¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¼ÂÍÑÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»°É©¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤áÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬Â¿¤¯¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤ï¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¾ï¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Áö¹Ô¡¢Ä¹µ÷Î¥»þ¤Ë¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÊý¼°¤òºÎÍÑ¡£´Ä¶ÇÛÎ¸¤È¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°4WD¤Ë¤Ï¡ÖS-AWC¡×¤òÅëºÜ¡£ÀºÌ©¤Ê½ÐÎÏÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÅ·¸õ¤äÏ©ÌÌ¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÁö¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ö¹â¤Î¹â¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÄê¤·¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡D¡§X¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¼¡´ü¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÁÛÄê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿´Ä¾õ¹ü³Ê¤äPHEV¡¢S-AWC¤Ï¡¢»°É©¤¬´û¤Ë»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Äµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ÔÈÎ²½¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¼¡À¤Âå¥Ç¥ê¥«¤Î»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¡ÖSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Î¿Ê²½¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£