¼«Ì±º©ÃÌ²ñ¤Ç¡ÖÁí¡¦ÁíÊ¬Î¥¡×ÏÀ¡¡¼óÁê»ØÌ¾¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ä¤Þ¤Ç
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬14Æü³«¤¤¤¿Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬³Î¼Â¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤á¤É¤¬Î©¤Ä¤Þ¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬Â³Åê¤·¡¢¼óÁê¤ÈÁíºÛ¤¬°Û¤Ê¤ë¸½ºß¤Î¡ÖÁí¡¦ÁíÊ¬Î¥¡×·ÑÂ³¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Ê£¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï½ªÎ»¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÆ²¡¹¤È»ØÌ¾¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º©ÃÌ²ñ¤ÇÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¤è¤ê¤òÌá¤¹¤Ù¤¯ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¤À¡£¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ï¢Î©°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¡£
¡¡Âç²¬ÉÒ¹§½°±¡µÄ°÷¤â¡ÖÏ¢Î©²ò¾Ã°Ê¾å¤ËÀ¯¸¢¤ò¼º¤¦¤³¤È¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Î»ØÌ¾¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼óÁê¤ÎÂà¿Ø¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£