¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¾®Àô¥¹¥Æ¥Þ¢ª¿Ø±Ä¤ÎÁªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡ÖÄÌ¾ïÁªµó¤Ç¤â¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¡¡¶¶²¼ÊÛ¸î»Î¡Ö¤½¤ì¤ò¥¹¥Æ¥Þ¤È¸À¤¦¤ó¤À¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤Èµö¤·¤¿¤é³°¹ñÀªÎÏ¤¬Áªµó²ðÆþ¡×
¡¡¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤¬£±£´Æü¡¢£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò£È£Ð¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¾®Àô»á¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÌîÂÀÏº»á¤â£Ó£Î£Ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎËÒÅç¤«¤ì¤óµÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¡¢¿Ø±Ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÁíºÛÁªÆ°²è¤Ë¾®Àô»á¤ò²áÅÙ¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¤ä¤é¤»¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î°¸ý¤È¤â¤È¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢ÎãÊ¸ÉÕ¤¤Ç°ÍÍê¥á¡¼¥ë¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¡£
¡¡Áªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÆâÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö³º¥³¥á¥ó¥È¤ÎÎãÊ¸°Æ¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¼Õºá¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÀ¯¼£²È¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»Ù±ç¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÁªµó±¿Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Êó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¡Ø¥¹¥Æ¥Þ¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò¡Ø¥¹¥Æ¥Þ¡Ù¤ÈÊóÆ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¶¶²¼ÊÛ¸î»Î¤Ï£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥Æ¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´°Á´¤Ë´Ö°ã¤¤¡£À¯¼£Åª¥¹¥Æ¥Þ¤ÎÅµ·¿Îã¡£Êó½·¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï»ö¶È¼ÔÉ½¼¨À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÍ×ÁÇ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÊó½·¤ÎÍÌµ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£»ö¶È¼ÔÂ¦¡Ê¾®Àô¿Ø±ÄÂ¦¡Ë¤¬»ö¶È¼ÔÂ¦¡Ê¿Ø±ÄÂ¦¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¥¹¥Æ¥Þ¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òµö¤»¤Ð¡¢³°¹ñÀªÎÏ¤ÎÆ±ÍÍ¤ÎÁªµó²ðÆþ¤âµö¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È¼¨¤·¤Æ¡¢ÎãÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¿Ø±ÄÂ¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤Î¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤ì¤ò¥¹¥Æ¥Þ¤È¸À¤¦¤ó¤À¤è¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£