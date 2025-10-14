¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¶â²ß¤È¶ä²ß¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ã¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥ÄÃÂÀ¸75¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¤·¤¢¤ï¤»¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼ ¸ø¼°¥«¥é¡¼¶â²ß¡¦¶ä²ß¡ä¤¬¡¢I¡¦E¡¦I ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¶â²ß¤È¶ä²ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¡ØPEANUTS¡Ù¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦M¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¤Ë¤è¤ë¿·Ê¹Ï¢ºÜ¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¡¢¤½¤Î»ô¤¤¸¤¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥°¥ë¸¤¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÍ§¿Í¤ä¼þ°Ï¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀË¤«¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤½¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÅ¯³ØÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¤È¤Ï¡¢75¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëµ±¤¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡£
¶â²ß¤ÏºÇ¹âÉÊ°Ì¤Î½ã¶â¡Ê.9999¡Ë¡¢¶ä²ß¤Ï½ã¶ä¡Ê.999¡Ë¤ÇÃòÂ¤¤µ¤ì¤¿Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎË¡Äê²ßÊ¾¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹âÅÙ¤ÊÃòÂ¤µ»½Ñ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿´°Á´Ì¤»ÈÍÑ¤Î¥×¥ë¡¼¥ÕÉÊ¼Á¡£
¶â²ß¤Ë¤Ï¡¢50Ç¯Âå½é´ü¤Î°¦¤é¤·¤¯¤â¤É¤³¤«½é¡¹¤·¤¤¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»Ñ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏºÙ¤ä¤«¤Ê¥ì¥ê¡¼¥Õ¡Ê±úÆÌ¡Ë¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÈÈù¾Ð¤ß¤¢¤¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ä²ß¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥ì¥ê¡¼¥Õ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤½¤Îßê¤á¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÇ¯Âå¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ìÆ²¤ËÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð²ñ¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬°ìËç¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¶â²ß¤È¶ä²ß¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¡£¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Îµ±¤«¤·¤ÃÂÀ¸75Ç¯´Ö¤ò¡¢Èþ¤·¤¯¤â²ÁÃÍ¤¢¤ëÈ¯¹Ô¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤È¤â¤ËµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¼ê¤Ë¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¶â²ß¡¦¶ä²ß¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥³¥¤¥ó¤ÎÉ½¡¦Î¢¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤âÈþ¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½Å¸¼¨¥±¡¼¥¹¤Ë¼ý¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£È¯¹Ô¹ñ¤ÎÈ¯¹Ô¾ÚÌÀ½ñ¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤À¡£
¡ÊC¡Ë2025 Peanuts Worldwide LLC
