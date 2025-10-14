¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦½ä¤ê¹â»ÔÁíºÛ¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¡¢ÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¡×¡ÄÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ÇÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ÎÀ¼¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤º
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£´Æü¡¢Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤òÅÞËÜÉô¤Ç³«¤¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤éÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤òÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£ÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤À¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¡¢º£¸å¤Î·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º©ÃÌ²ñ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¡¢Ìó£±»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À¡£¹â»Ô»á¤ÏÀÊ¾å¡¢¡Ö¸øÌÀ¤È¤Ï£²£¶Ç¯´Ö¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤»þ¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¡¢Î¥Ã¦ÄÌ¹ð¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¼«Ì±¤Ï¡Ë½°±¡¤â»²±¡¤âÈæ³ÓÂè£±ÅÞ¤À¡£°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¹ñ²È¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÀ¯ºö¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤½ÀÆðÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó£²£°¿Í¤¬È¯¸À¤·¤¿¡£¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÀ¼¤â¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áªµó¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¸øÌÀ¤ËÂÐ·è»ÑÀª¤Ï¼¨¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¼¸Ó£¡Ê¤·¤Ã¤¿¡Ë·ãÎå¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Áªµó¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ëÅÞ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¡¢¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡º©ÃÌ²ñ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬¡¢¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï°ìÈÖ¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤ÆÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½ÐÀÊµÄ°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³ÆÅÞ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢ÎëÌÚ»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸øÌÀ¤È¤Î´Ø·¸¤ò°ìÀÚÃÇ¤ÁÀÚ¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£