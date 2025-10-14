¡ã¸ý¤À¤±Ã¶Æá¡ä»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¼êÅÁ¤¦µ¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤
½ÐÄ¥¤ÎÂ¿¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤ä²È¤Î¤³¤È¤Ï¥Þ¥Þ¤¬Á´Éô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤â²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Ý¡¼¥º¤À¤±¤Ç¼ÂºÝ¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥Þ¥Þ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ã¶Æá¤¬½ÐÄ¥¤Ç²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£»ä¤â»Å»ö¤ä²È»ö¤ò¤·¤Æ¡¢»×½Õ´ü¤äÂç³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Î»Ò°é¤Æ¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂÎ¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¿É¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¶Æá¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½ÐÄ¥¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ²È¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¡£¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤¬²È»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¡©¡Ö¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È°ì±þÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´°àú¤Ë¥Ý¡¼¥º¤À¤è¤Í¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¡£²È¤Ë¤¤¤Æ¤â²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï»Å»ö¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ²ÈÄí¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²¿¤òÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£·ëº§21Ç¯ÌÜ¡£Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ø¤Î²×Î©¤Á¡¢¤ï¤«¤ë¡ª
¡ØÆ±¤¸¤¯¡ª¡Ö²¶¤¬¤ä¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢Íê¤à¤È¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ý¡¼¥º¤À¤±¡ª¡¡¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¡Ö¤ä¤í¤¦¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¥¤¥é¥¤¥éÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ä¡Ù
¡Ø½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÃË¤«¤é¤·¤¿¤é°ì¸À°ì¶ç¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢²¿¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ù
¥Þ¥Þ¤¬²È»ö¤ä»Ò¤É¤â¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤«¼êÅÁ¤ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â·ë¶É¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤é¼êÅÁ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼êÅÁ¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Þ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¼ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë¤âÊ¢Î©¤¿¤·¤µ¤¬¡Ä¡Ä¡£¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êµâ¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤äÀÚ¤Ê¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬³Ú
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î·ëº§Îò¡£»Ò¤É¤â¤¬»×½Õ´ü¤ÈÂç³ØÀ¸¤ÇÃ¶Æá¤¬½ÐÄ¥¤Ð¤«¤ê¤Ê¤é²È»ö¤ä°é»ù¤Ï³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡»ä¤âÃæ¹âÀ¸¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ã¶Æá¤¬½ÐÄ¥¤Ê¤éÎÁÍýÀöÂõ¤ÎÎÌ¤¬¸º¤ë¤«¤éÂç´¿·Þ¡Ù
¡Ø»ä¤âÃ¶Æá¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡Ê¥´¥ß½Ð¤·¤È»®Àö¤¤¡Ë¡¢»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£ÃÇ¤ï¤é¤ì¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤«¤éÃ¶Æá¤Ë¤Ï²¿¤âÍê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ³Ú¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë²×Î©¤Á¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¼êÅÁ¤¤¤Î´üÂÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¤È¸À¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
¡Ø¼«Ê¬¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ö¤¸¤ã¡¢¤³¤ì¤ª´ê¤¤¡×¤È¼êÅÁ¤ï¤»¤ë¡Ù
¡Ø¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤ò¤·¤Ê¤¤Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â°¤¤¤È»×¤¦¡£¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡Ö¤ªÉ÷Ï¤Àö¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍê¤á¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¦¤À¤¦¤À¸À¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤ä¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ï¤ä¤á¤Æ¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿°Ê¾å¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤»¤Ð¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¼êÅÁ¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤ì¤ÐÃ¶Æá¤µ¤ó¤â¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¥Ý¡¼¥º¤À¤±¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢ÂÎ¤â¿É¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÃ¶Æá¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡¡Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤ÆÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡£»¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡Ù
·ëº§21Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤¤È¤¤è¤ê¤âÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç²È»ö¤ä»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£21Ç¯¤âÉ×ÉØ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤È¤·¤Æ½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤âÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦¾¾ËÜ¤¦¤Á