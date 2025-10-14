àÃæ2¤Ç½éÀ°·Áá´é¤ÎÀ°·Á¸øÉ½35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÐ¤È¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ä¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡Ö´é¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤ä¤í¡×
À°·Á¸øÉ½¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÃÀ¥É¥ì¥¹
¡¡½éÀ°·Á¤ÏÃæ2¤ÇÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤â´é¤ò»Ü½Ñ¡Ä¡£À°·Á¸øÉ½¤Î35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥¸¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ê·ëº§¼°¤Ë¤Æ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ëµ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÂô¥¢¥ê¡¼¡£²°³°¤ÇÇØÃæ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¸«¤¨¤ëÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤½÷À¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¢¥ê¡¼¡×¡ÖåºÎï¤Ê½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢À°·Á¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¡Ö´é¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤ä¤í¾Ð¡×¡ÖºÐ¤È¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿åÂô¤Ï¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê‼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2019Ç¯)¤Ç´é¤ÎÀ°·Á¤ò¸ø¸À¡£23Ç¯¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹Ï¿ch¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ãæ2¤Ç½é¤á¤ÆÀ°·Á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£