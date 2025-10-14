¶¦¤Ë20Âå¤Ç·ÝÇ½¿Í¤È·ëº§¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥2¿Í¤¬à¶¦±é»Ñá¸ø³«¡ª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÉ×¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×È¿±þ¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¤¬¡Ä¡×È¿¶Á¤âÂ³¡¹
½÷Í¥¤Ç¥Þ¥Þ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¾Ð´é¤Ç
¡¡»¨»ï¡ÖVERY¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½÷Í¥2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£àµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±éá¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Éð°æºé¤µ¤ó¡õ¶ÍÃ«ÈþÎè¤µ¤ó¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢Éð°æºé(31)¤È¶ÍÃ«ÈþÎè(35)¤Îà¶¦±éáÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¶ÍÃ«¤¬Éð°æ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÌó1.6Ëü¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÉð°æ¤ÎÉ×¤Ç¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖEXILE¡×¤ÎTAKAHIRO(Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È)¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ëºé¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÄ¹¤¯¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï2017Ç¯¤Ë23ºÐ¤ÇTAKAHIRO¤È·ëº§¤·¡¢18Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢22Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢25Ç¯¤Ë»°½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¶ÍÃ«¤Ï18Ç¯¤Ë28ºÐ¤ÇÇÐÍ¥¡¦»°±ºæÆÊ¿¤È·ëº§¤·¡¢20Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£