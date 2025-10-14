à¥¿¥È¥¥¡¼¤Ó¤Ã¤·¤ê¡õÉ¡¥Ô¥¢¥¹áÊì¤Ï°úÂà¤·¤¿80Ç¯ÂåÅÁÀâ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¥â¥Ç¥ë·ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈàÃÂÀ¸Æüá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡×
ÏÓ¤ä¼ó¸µ¡¢´é¤Ë¡Ä
¡¡80Ç¯Âå¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤Îà¥ß¥Ûá¤³¤ÈÍõÅÄÈþË¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMY BD¡×¤È4Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎRikuri¡£ÏÓ¤ä¼ó¸µ¤Ê¤É¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¡¤ä¸ý¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¼þ¤ê¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤ò´Ó¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤¿¤ó♡¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö°ÂÄê¤ÎÈþ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÍõÅÄ¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯¤Ë°Â¸¶Îï»Ò¤µ¤ó¡¢»ÔÀî»°·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯½÷Ââ¡×¤ò·ëÀ®¡£89Ç¯¤Ë²ò»¶¡¢¥½¥í³èÆ°¤Î¸å°úÂà¤·¤¿¡£