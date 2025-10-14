¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ê¤É³¤³°Àª¤â»²Àï¡ª¡Ö¥¹¥ë¥¬¥«¥Ã¥×ÀÅ²¬¹ñºÝ¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ー¡×¤¬ÊÄËë=ÀÅ²¬¡¦Æ£»Þ»Ô
10·î11Æü¤«¤éÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»ÔÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÅ²¬¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥µ¥Ã¥«ー¥¢¥«¥Ç¥ßー¥¹¥ë¥¬¥«¥Ã¥×2025ÀÅ²¬¹ñºÝ¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¤¬10·î13Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¹¥ë¥¬¥«¥Ã¥×ÀÅ²¬¹ñºÝ¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÍÍ»Ò
15ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤È¤½¤Î»ØÆ³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë°éÀ®¡¦¶¯²½¡¦¹ñºÝ¸òÎ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¡£
2025Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï³¤³°¤«¤é¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤µ¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡×¡¢¥¿¥¤¤Î¡Ö¥à¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉU-15¡×¤ËÀÅ²¬¸©ÁªÈ´¤Î2¥Áー¥à¤ò²Ã¤¨¤¿4¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¡¢¥êー¥°ÀïÊý¼°¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£