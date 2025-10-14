ÅÅµ¤¤È¿åÆ»¤ò100%¼«Á³¤«¤é¤Þ¤«¤Ê¤¦¡È´°Á´¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É¡É¤Î½É¤¬¸ÍÅÄ¤ËÃÂÀ¸ ËÉºÒµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ=ÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô
ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ä¿åÆ»¤ËÍê¤é¤º¡¢ÅÅµ¤¤È¿å¤ò100%¼«Á³¤«¤é¤Þ¤«¤Ê¤¦½ÉÇñ»ÜÀß¤¬ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤ÎÃæ¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¸ÍÅÄ¤Î¡ÖWEAZERÀ¾°ËÆ¦²ö¡¾KAI¡¾¡×
¡ãÅìÉôÁí¶É ¶â¸¶°ìÎ´µ¼Ô¡ä¡Ö½Ù²ÏÏÑ¤òË¾¤àÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¾ÂÄÅ»Ô¤Î¹âÂæ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òºÇÂç¸Â¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤Ç¤¹¡×
10·î9Æü¤ËÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¸ÍÅÄ¤Î¡ÖWEAZERÀ¾°ËÆ¦²ö¡¾KAI¡¾¡×¡£
11·î1Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¿å¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡Ö¿åÈ×¡×¤òÈ÷¤¨¤¿¥Æ¥é¥¹¤¬¤¢¤ê2¤Ä¤Î¿²¼¼¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¹¤µ¤Ï150Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡£¿©»ö¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¹þ¤ß¤Ç¡¢1¿Í1Çñ44Ëü±ß¤È¤¤¤¦°ìÅïÂß¤·¤Î½É¤Ç¤¹¡£
¡ãARTH ¹âÌîÍ³Ç·¼ÒÄ¹¡ä¡ÖÀ¤³¦¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¡Ø´°Á´¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É¡Ù¤Ê¸½ÂåÅª¤Ê¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤òËÍ¤¿¤Á¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤ò¤è¤ê¤¿¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡×
Á÷ÅÅÌÖ¡Ê¥°¥ê¥Ã¥É¡Ë¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤¹¡Ê¥ª¥Õ¡Ë¡¢¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É¡£¤³¤Î½É¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÅÅµ¤¤â¿åÆ»¤Î¿å¤â»È¤ï¤º¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤â¿å¤â100%¼«µë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ã¹âÌî¼ÒÄ¹¡äQ. ¤¹¤°²£¤ËÅÅ¿®Ãì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅµ¤¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡© ¡Ö´ûÂ¸¤ÎÅÅÀþ¤«¤é°ìÀÚÅÅµ¤¤ò¤È¤é¤º¡¢ÉáÄÌ¤Ë¸«¤¨¤ëWEAZER¤Î²°º¬¡¢¤³¤ì¤¬¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²°º¬¤¬¡¢·úÊª¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁ´¤Æ¤òµÛ¼ý¤·¡¢¤«¤Ä²°º¬¤Ë¹ß¤êÃí¤¤¤À±«¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ê°û¤ß¿å¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖWEAZER¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢²°º¬¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥Ñ¥Í¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿ÅÅµ¤¤Ç¡¢¾ÈÌÀ¤äµëÅò¡¢Ä´Íý¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤ÎÅÅÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¤¡¢CO2¤ÏÇÓ½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿å¤Ï¡¢²°º¬¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¿å¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¿åÈ×¡×¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¿åÁå¤ËÃù¤á¤ÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£±«¿å¤ò¤í²á¤·¡¢ÌÇ¶Ý½èÍý¤·¤¿¿å¤¬¥·¥ã¥ïー¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤ÉÀ¸³èÍÑ¿å¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½É¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¡ÖÅÅµ¤¤Çºî¤Ã¤¿Ç®¡×¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¹âÌî¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤³¤Î·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç®¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î½É¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ïー¤äÉ÷Ï¤¤Î²¹¤«¤¤ÇÓ¿å¡¢¶õÄ´¤äÃÈÏ§¤ÎÇ®¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¡¢ºÆÍøÍÑ¡£ÅÅµ¤¤ÇÇ®¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¸º¤é¤·¡¢ÅÅÎÏ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¹âÌî¼ÒÄ¹¡ä¡Ö´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯À¤¤ÎÃæ¤Ë¤½¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥³¥Ä¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò100%¼«µë¤Ç¤¤ë½É¡£¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÍê¤é¤º¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤éËÉºÒÌÜÅª¤Î»ÜÀß¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£