Mrs. GREEN APPLE¡¢¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡É¤òÍ½¹ð¡¡SNSÈ¿¶Á¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç!?¤³¤ï¤¤¤è!?¡×¡Ö¤É¤¦¤«´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤¬14Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢16Æü¸á¸å8»þ¤Ë¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡É¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÚMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤» ¡Û¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö10·î16Æü(ÌÚ)20:00¤«¤é¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎURL¤È¡¢3¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡©¡©Îã¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç!?¤³¤ï¤¤¤è!?¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤ËÉÝ¤¤ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤«´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢Åê¹Æ¤«¤é7Ê¬¤Ç500·ï°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
