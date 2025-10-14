ÉÔ°Â¾ã³²¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎBEYOOOOONDS¡¦À¶ÌîÅí¡¹É±¡¡°ú¤Â³¤µÙÍÜ¤ÈÄÌ±¡²ÃÎÅ¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£ÉÔ°Â¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBEYOOOOONDS¡Ê¥Ó¥è¡¼¥ó¥º¡Ë¡×¤ÎÀ¶ÌîÅí¡¹É±¡Ê20¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤µÙÍÜ¤ÈÄÌ±¡²ÃÎÅ¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤ËÉÔ°Â¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ºßµÙÍÜÃæ¤ÎÀ¶ÌîÅí¡¹É±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü°å»Õ¤ÎÄê´ü¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í°ú¤Â³¤µÙÍÜ¤ÈÄÌ±¡²ÃÎÅ¤¬É¬Í×¤È»ØÆ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿°Ù¡¢²¼µ¸ø±éµÚ¤ÓÇ¯Æâ³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È11·î¤Î¸ø±é¤Î·çÀÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¸å¤â°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¸µ¤Ë¡¢·Ð²á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£