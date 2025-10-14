±à»³¿¿´õ³¨¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿TAKESHI¡¡SUPER¡¡EIGHT¤é¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¡¡¤¯¤·¤¯¤âÂ¼¾å¿®¸Þ¤ÈÆ±Æü¤Ë
¡¡¡ÖÍò¡×¡ÖTOKIO¡×¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëºî»ìºî¶Ê²È¤ÎTAKESHI¤¬14Æü¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë±à»³¿¿´õ³¨¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡TAKESHI¤ÏÊ¸½ñ¤Ç¡ÖROCK¤ÊÉ×¡¢TAKESHI¤è¤ê±à»³¿¿´õ³¨¤µ¤ó¤È¤ÎÆþÀÒ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë»þ¤«¤é·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¡Ø¥µ¥¤¥³¡¼¤ÎÆü¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿3·î15Æü¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºòÇ¯3·î15Æü¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡TAKESHI¤Ï¡¢Íò¤ÎÎ¾AÌÌ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSUNRISEÆüËÜ¡¿HORIZON¡×¤Î¡ÖHORIZON¡×¤Çºî»ì²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¶áÆ£¿¿É§¤äTOKIO¡¢Íò¡¢¸½SUPER¡¡EIGHT¡¢KAT-TUN¤éSTARTO¼Ò¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯10·îÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¸µ¥²¥¹¡¦¥Õ¡¼¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬1976Ç¯¤ËÅðÆñ¤ÇÊ¶¼º¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È·ã¥ì¥¢¡ÉÂÎ¸³¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¡£
¡¡ºÊ¤Î±à»³¿¿´õ³¨¤â½ñÌÌ¤Ç¡Ö»äÃ£¤ÏºÇ½é¤«¤éÊÌµïº§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë¡È½Ð°©¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤ËGIFT¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈTAKESHI¤È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Â¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤¯¤·¤¯¤â·ëº§¡ÈÆ±ÆüÈ¯É½¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£