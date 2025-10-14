¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ²ò¾Ã¡¡¼«Ì±¤ÏºÇÂç¤Ç32µÄÀÊ¸º¤Î²ÄÇ½À¡¡¸øÌÀ¤ÏÁªµó¶èÁ´ÇÔ¤â¡¡24½°±¡Áª¡¡JNNÆÈ¼«Ê¬ÀÏ
JNN¤¬µîÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤ÏºÇÂç¤Ç32µÄÀÊ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JNN¤Ï¡¢µîÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢Åê³«É¼ÅöÆü¤ËÁ´¹ñ¤ÎÅêÉ¼ºÑ¤ßÍ¸¢¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤òÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±¤Ï¡¢¸øÌÀ¤¬ÌîÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Áªµó¶è¤Ç¤ÏºÇÂç35Áªµó¶è¤Ç2°Ì¸õÊä¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÈæÎã¤ÎµÄÀÊ¤Ï3Áý¤ä¤·¡¢³ÍÆÀµÄÀÊ¤ÏºÇÂç¤Ç32µÄÀÊ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÇÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¸õÊä¤âºÇÂç2¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¾¡ÇÔ¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë»î»»¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªµó¶è¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢ÈæÎã¤â4µÄÀÊ¤ò¼º¤¤¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ8µÄÀÊ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬ºÇÂç¤Ç29µÄÀÊÀÑ¤ßÁý¤·¡¢Èæ³ÓÂè°ìÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ý¿·¤È¹ñÌ±¤âµÄÀÊ¤òÀÑ¤ßÁý¤¹»î»»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Êè,
¾åÅÄ,
ÇÛÀþ,
ÀÅ²¬,
À¸²Ö,
Ê©ÃÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Åìµþ