²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸Å¾Íî»à¡¡Ìô²á¾êÀÝ¼è¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤«
¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®2ÃúÌÜ¤Ç13ÆüÍ¼¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ê14¡Ë¤¬¥Ó¥ë¤Î³¬ÃÊ¤«¤éÍî²¼¤·¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢·Ù»ëÄ£¿·½É½ð¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡ÊÌô¤Î²á¾êÀÝ¼è¡Ë¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£²¼¤Ë¤¤¤¿20ÂåÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡13Æü¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡Ö¿Í¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡Ö¥È¡¼²£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ì³Ñ¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£