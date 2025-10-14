Æ£ËÜÞ«Âç¡õ¤²¤ó¤¸¤ÖºùÌÚ²íºÈ¡¢»£±Æ¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¹ðÇò¡ÖÂ¿Ê¬¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÆ£ËÜÞ«Âç¤ÈºùÌÚ²íºÈ¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢´Ê½¨µÈ¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢À¶¿å³¤Íû¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£»£±Æ¸å¤Ëµ¯¤¤¿¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÞ«Âç¡¢´Ê½¨µÈ¤é¤ÎÁÖ¤ä¤«À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È
»£±Æ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌä¤ï¤ì¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Ö²íºÈ¤¯¤ó¤È´Î»î¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤Ø¤È¤Ø¤È¤Î¾õÂÖ¤Ç´Î»î¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò²û¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö2¸ÄÆ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ°²è¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤·¤¿¤éÆü»þ¤È»þ¹ï¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1¸Ä¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤½¤ÎÆü¤Î»þ¹ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦1¸Ä¤¬2000Ç¯¤Î1·î3Æü¤Î6»þ39Ê¬¤Ã¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡£¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºùÌÚ¤â¡Ö¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºùÌÚ¤Ï¡Öµ¢¤ë¤È¤¤Î¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¡¢½Ð¤Æ5ÉÃ¤¯¤é¤¤¤ÇµÞ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ËÍ¤ÈÆüÃÖ¤¬1²ó½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤Þ¤¿¤Ä¤»Ï¤á¤Æ¡Ä¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¥¬¥Á¤ÇÂ¿Ê¬¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£´Ê¤Ï¡¢ÅÏ²ñ¡Ê´Ê¡Ë¤¬¿å¤ò°û¤à¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö¿å¤òÈþ¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÃËÀ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤½¤³¤Ï²È¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£BL¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦´Ê¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¶»¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¡ÖÆüÃÖ¡ÊÆ£ËÜ¡Ë¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈËÍ¼«¿È¶ÛÄ¥¤â¥É¥¥É¥¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö°ìÈÖ¥É¥¥É¥¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î2ÆüÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅÏ²ñ¼«¿È¤â´Ê½¨µÈ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Æ£ËÜ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿Æó¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥ó¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢´Ê¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥×¥é¥¹¡¢1ÆüÃæ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ²µ¤¤âÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¤Ê¤¼¤«¡¢¡È»ÍÅ·²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë4¿ÍÁÈ¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÈÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ËÞÃË»Ò¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¤¬¼Â¤Ï¼»ÅÊ¿¼¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¼¹Ãå¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦³Ø±à³Êº¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡ÖÍ§Ã£Æ±»Î¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ó¤Î¡©¡×Îø°¦¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¥Ô¥å¥¢¥Ü¡¼¥¤¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë½Å¤á¤Ê°¦¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥ó¡£¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¤éµö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿ËÞ¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦ÆüÃÖÄ«ÍÛ¤òÆ£ËÜ¤¬¡¢¼»ÅÊ¿¼¤¤°ì·³ÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¡¦ÅÏ²ñÄÝ¿ó¤ò´Ê¤¬±é¤¸¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
