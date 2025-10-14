Ado¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²¡¼¥à¡×¹ßÎ× ËÜ¿Í¤ÎXÅê¹Æ¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼Â¸½¡¦¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤âÇ®¾§
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛAdo¤¬¡¢10·î21Æü¤è¤ë8»þ¤«¤éÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²¡¼¥à¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎMC4¿Í¤¬½Ü¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤Þ¤»¡¢Â¾¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥²¥¹¥È¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡È¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡É¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²¡¼¥à¡×¤ËAdo¤¬¹ßÎ×¤¹¤ë¡£2025Ç¯8·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼À®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢Spotify¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö³¤³°¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ç¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë²Î¤¤¼ê¡¦Ado¡£ºÇ¶¯¤Î¥Ï¥â¥ê¹ç¾§ÃÄ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤º²Î¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡£
King Gnu¤Î¡ÖÇòÆü¡×¡¢¤µ¤é¤ËMrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¤·¤¿Ado¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤òÇ®¾§¡£À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¸²Î¾§¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËMC¿Ø¤â¶½Ê³¤ÎÃæ¡¢À®¸ù¤Ê¤ë¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÎÊüÁ÷Æü»þ¡Ï2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë8»þ¡Á8»þ55Ê¬
¡Î½Ð±é¼Ô¡Ï
MC¡§
¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡ÊÀß³ÚÅý¡¦ÆüÂ¼Í¦µª¡Ë
¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë
¥²¥¹¥È¡§Ado
¡¦¿¢ÅÄ»çÈÁ¡Ê¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡Ë
¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë
¡¦¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼
¡¦¤ß¤ä¤¾¤ó
¢¡Ado¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²¡¼¥à¡×Ä©Àï
¢¡¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×ÊüÁ÷³µÍ×
