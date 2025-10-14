£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤» ¡×¤ÈÅê¹Æ¡¢£±£¶Æü¸á¸å£¸»þ¤«¤é£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÀ¸ÇÛ¿®¼Â»Ü
¡¡£³¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤¬£±£´ÆüÌë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢£±£¶Æü¸á¸å£¸»þ¤«¤é¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤» ¡×¤ÈÅê¹Æ¡£º£¸å¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥»¥¹¤Ïº£Ç¯£··î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿£²£°£²£°Ç¯£··î¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£±´°·ë¡×¤òÀë¸À¤·¡¢Ìó£²Ç¯´Ö³èÆ°µÙ»ß¡££²£²Ç¯¤Ë£µ¿ÍÁÈ¤«¤é£³¿ÍÁÈ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£²¡×¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½Ð¾ì¤äÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Ê¤ÉÂç¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£µ·î¤Î¡Ö£Í£Õ£Ó£É£Ã¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä£Ó¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Ç¡ÖºÇÍ¥½¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡££··î¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç£±£°¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£±£°·î¤«¤é¤Ï½é¤Î£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüÄ«¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯£²·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯£²£°£²£¶¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÃæ·Ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ä¶¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£