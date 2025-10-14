¡Ö²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡©¡×Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÇÏ¤¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¤¢¤È¤Ë´é¤ò¤°¤ê¤°¤ê
¤À¤é¤À¤é¤ÈËèÆü¤ò²á¤´¤¹30ºÐ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î»ä¤¬ÇÏ¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©
¼ñÌ£¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â»°ÆüË·¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¾®Â¼¤³¤È¤ß¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢TV¤Ç¸«¤¿ÌöÆ°¤¹¤ëÇÏ¤Î»Ñ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡£¾èÇÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈñÍÑ¤äÂÎÎÏ¤Ê¤É¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤Ë¤«¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö¾èÇÏ¡×¡£¤É¤ó¤ÊÇÏ¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µ³¾è¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡¢¾èÇÏ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ê¾èÇÏµ»Ç½Ç§Äê¡Ë¡£
¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ä»î¸³¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸þ¾å
ºÇ½é¤ÏÃ±¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼«Ê¬¤¬¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¼Â´¶¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂ³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£
¹ç³Ê¤¹¤ë¤¾¡ª¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È¤ä¤ëµ¤¤â½Ð¤ë¤·¡¢»î¸³¤ò°Õ¼±¤·¤¿Îý½¬¤Ç¾åÃ£¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°¾è¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë
µ³¾èµ»½Ñ¤ÎÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤Ç³°¾è¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤¼«Ê¬¤Îµ³¾è¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ÚÌÀ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¡Á½é¿´¼Ô¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¯¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é»³¤äÉÍÊÕ¤ò¶ï¤±¤ë¥³¡¼¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¢£¼õ¸³¤ÎÎ®¤ì
¼õ¸³»þ´ü¤Î·èÄê
»ØÆ³°÷¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¼õ¸³¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß
É¬Í×½ñÎà¤ä¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑ¤Ï¡¢³Æµé¤È¤â¿³ººÎÁ10,000 ±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡Ü³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³
³Æµé¤È¤â¼Âµ»¤ÈÉ®µ¤Î»î¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥»¥ó¥¹È¯¹Ô
¹ç³Ê¤«¤é¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥«¡¼¥É¡ÊÇ§Äê¾Ú¡Ë¤ÎÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç1 ¡Á 2 ½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼ïÎà¤È¶èÊ¬
¢£5 µé¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
½é¿´¼Ô¤Ë¤Þ¤º¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬5 µé¡ª
¼õ¸³¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ç³ÊÎ¨¤Ï90% °Ê¾å¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê°È¿ô¡Êµ³¾è²ó¿ô¡Ë¤Ï10 °È¤¬ÌÜ°Â¡£3 Æü¡Á 1 ½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÃ»´ü¼èÆÀ¥³¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Âµ»
¡¦¾èÇÏ¡¢²¼ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦Ää»ßµÚ¤Ó¾ïÊâ¤ÇÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤¬¤È¤ì¤ë
¡¦Í¶Æ³ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¶è²è¤ÎÇÏ¾ì¤Ç·ÚÂ®Êâ¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦ÆâÊý³«¤¼ê¹Ë¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë
É®µ
¡¦ÇÏ¤ÎÉÊ¼ï
¡¦ÇÏ¤ÎÀ¼Á
¡¦ÇÏ¤ÎÉ½¾ð
¡¦ÇÏ¤Î¼è¤ê°·¤¤
¡¦¾ïÊâ¤È·ÚÂ®Êâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É
»î¸³¤Ï¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
ÉôÈÉ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ë¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
É®µ»î¸³¤Ï¡¢¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é³µ¤Í½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§µ»Ç½Ç§Äê¿³ºº¡Ãµ»Ç½Ç§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÃÁ´¹ñ¾èÇÏ¸©¶ÈÉôÈÇ¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡https://www.jouba.jrao.ne.jp/license/ginou.html¡¡ 2024/10/14 ±ÜÍ÷
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¼èºàÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãø¡á¾®Â¼¤³¤È¤ß¡¿¡ØÇÏ¤Ë¾è¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡Â³¤«¤Ê¤¤»ä¡¢¾èÇÏ¤¬¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù