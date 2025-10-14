¼Â¼ÌÈÇ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡ª¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¡Ù¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÊüÁ÷
²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿»Ò¶¡¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¤È¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤«¤¾¤¯¡Ù¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÌÈÇ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡ª¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤¬¡¢10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª
¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡ª¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¡ÙÆüËÜ½éÊüÁ÷
¥È¥é¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ë½»¤à¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¡Ê¥±¥ó¥¸¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¡Ë¤Ï¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë·Ý½Ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£Î¾¿Æ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤òÁÀ¤¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥ë¥·¥ó¥°¤ÎÂ¸ºß¤ò·Ù²ü¤·¡¢¤ª¤Ð¤±¤Î¥Ç¥ß¡Ê¥ß¥í¡¦¥Þ¥Ï¡¼¥ê¥«¡Ë¤ò¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥½¥Õ¥£¡¼¡Ê¥¤¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡Ë¤ËÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ä¤ÄÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡¢²»³Ú¡¦¾Ð¤¤¡¦ËâË¡¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ß¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤¬¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¤È¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤«¤¾¤¯¡Ù¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡§¥¶¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ù¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¤ä¡¢¡ØÄ¶Ç½ÎÏ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥À¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¡õ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Û¡¼¥°¤Ê¤É¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±ºîÉÊ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½¢Ç¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥ÊÌò¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥ë¡¼¥¡¼¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ï¤¿¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Î14ºÐ¤Î¿·À±¥±¥ó¥¸¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¡Ê¡Ø¥®¥ë¥â¥¢¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥À¡¼¡¦¥Ó¡¼¥¯¡Ê¡Ø¥É¡¼¥½¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¡¼¥¯¡Ù¡Ë¤é³¤³°¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤¬À¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤Î¡Ø¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¤È¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤«¤¾¤¯¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊäÉ®Æ¬¥±¥ó¥¸¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡ª¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡ÒÂè1ÏÃ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î³Ø¹»¡×¡Ó
¥È¥é¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ë½»¤à¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë·Ý½Ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ø¿Ê³Ø¡£¤À¤¬¿Í´Ö³¦¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤òÁÀ¤¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥ë¥·¥ó¥°¤¬¤¤¤ë¡£Î¾¿Æ¤Î¥Ü¥¤¥ë¤È¥ª¥¯¥µ¡¼¥Ê¤Ï¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤Ð¤±¤Î¥Ç¥ß¤â°ì½ï¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯1Ç¯À¸¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¤Ï¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥½¥Õ¥£¡¼¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡ª¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¡ÙÊüÁ÷¾ðÊó
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê Ëè½µ¶âÍË19¡§00¡Á19¡§30¡ÊÆüËÜ½éÊüÁ÷¡Ë
¢¨½é²ó¤Ï2ÏÃ³ÈÂçÊüÁ÷19¡§00¡Á20¡§00
¡ÚºÆÊüÁ÷¡Û11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê Ëè½µÆüÍË18¡§00¡Á18¡§30
¢¨11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß18¡§00¡Á19¡§00 2ÏÃ³ÈÂçÊüÁ÷
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û¥Ð¥ó¥Ô¥ê¡¼¥Ê¡ÊÌî¸ýÎÜÍþ»Ò¡Ë¡¢¥½¥Õ¥£¡¼¡Ê¸ÅÃ«²ÂÇµ¡Ë¡¢¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡Ê¿·ÅÄ°É¼ù¡Ë¡¢¥Ç¥ß¡ÊÍ®ÌÚ¾°»Ò¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡Ê´Ó°æÍ®²Â¡Ë
