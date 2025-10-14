Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¥à¥·¥¢¥é¡¢Ç¯ÆâÉüµ¢¤Ë°ÕÍß¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¤¡×¡Äº£²Æ³«ºÅ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ÇÉé½ý
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¤ÏÉé½ý¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£14Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Æ±Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥à¥·¥¢¥é¤Ïº£²Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Î½à¡¹·è¾¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥óÀï¤ÇÂ¼ó¤òÉé½ý¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Â¼ó¤ÎÃ¦±±¤ª¤è¤Óç¤¹ü¤Î¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥à¥·¥¢¥éÉÔºß¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï10»î¹çÁ´¾¡¤È¡¢°µ´¬¤Î½øÈ×Àï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï2°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¡Ö4¡×º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤ÏÏ¢¾¡¤òÃ£À®¡£DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ÎPK¤Ç2²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥à¥·¥¢¥é¤Ï¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¤È»×¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¤À¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤É¤ì¤Û¤É³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤Û¤É¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¡¼¥à¤ò³°¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ëÎ¥Ã¦´ü´ÖÃæ¤âÁ°¸þ¤¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥à¥·¥¢¥é¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢º£Ç¯Ãæ¤ÎÉüµ¢¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥à¥·¥¢¥é¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÎäÀÅ¤Ë²þÁ±ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤¤¡£¤è¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Íè²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
