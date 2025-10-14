¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤Þ¤¿¤âÉé½ý¼Ô¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤Ç¥¯¥é¥·¥³·ç¾ì¤Ø
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï14Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤ÆFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡£12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ÂåÉ½Àï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢64Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç0¡¼2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ïº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¶ÚÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Éüµ¢»þ´ü¤Ï¥±¥¬¤Î²óÉü¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï·ç¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢4½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£26Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ï·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤Ï¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤¬º¸¥Ò¥é¥á¶Ú¤ÎÂ»½ý¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬º¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î²áÉé²Ù¤ÇÎ¥Ã¦¡£GK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤âº¸¥Ò¥¶È¾·îÈÄ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢4Ì¾¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³·ç¾ì¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤ÆFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡£12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ÂåÉ½Àï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢64Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç0¡¼2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ïº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¶ÚÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Éüµ¢»þ´ü¤Ï¥±¥¬¤Î²óÉü¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï·ç¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢4½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£26Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ï·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤Ï¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤¬º¸¥Ò¥é¥á¶Ú¤ÎÂ»½ý¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬º¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î²áÉé²Ù¤ÇÎ¥Ã¦¡£GK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤âº¸¥Ò¥¶È¾·îÈÄ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢4Ì¾¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³·ç¾ì¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£