£±£°·î£±£´Æü¸á¸å£³»þ¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»º½Àî»Ô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¥¯¥Þ£±Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½»Âð³¹¤Ë¤â¶á¤¯¡¢»Ô¤¬·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë£±Æ¬¤Î¥¯¥Þ¡£

¤¹¤°¸å¤í¤Ë¤Ï½»Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¸á¸å£³»þÈ¾¤´¤í¡¢º½Àî»ÔµÈÌî£´¾òÆî£·ÃúÌÜÉÕ¶á¤Ç¥¯¥Þ£±Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÕ¶á¤ÏÃæ³Ø¹»¤ä¹â¹»¤¬¤¢¤ë½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£

ÎÄÍ§²ñº½Àî»ÙÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜ·â¾ì½êÉÕ¶á¤Ë¤Ï¥¯¥ê¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

º½Àî»Ô¤Ë¤Ï£±£±·î£·Æü¤Þ¤Ç¥Ò¥°¥ÞÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤¬·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£