µþÅÔÃÏºÛ¿¦°÷¤¬ËµÄ°¿Í¤ò¡Ö¥¸¥¸¥¤¥Ð¥Ð¥¢¡×¡ÖÝµÆ«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡ÄÃÏºÛ¡ÖÂÐ±þ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µþÅÔÃÏºÛ¤Î°ìÈÌ¿¦°÷¤¬£¹·î¡¢Ë¡ÄîÆâ¤Çµ¯¤¤¿Áû¤®¤ò½ä¤ê¡¢ËµÄ°¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥¸¥¤¥Ð¥Ð¥¢¡×¤Ê¤É¤È£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÏºÛ¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ï¡¢£¹·î£²£²Æü¤ËÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÃËÀ£²¿Í¤Î¸ûÎ±ÍýÍ³³«¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÃËÀ¤é¤ÏµþÅÔÂç¹½Æâ¤Ç½¸²ñ¤ä¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Âç³Ø¿¦°÷¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖµþÂç¤Îº¸Íã¤ÈÊÌ¤Î¥¸¥¸¥¤¥Ð¥Ð¥¢º¸Íã½¸ÃÄ¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¿¤±¤É¡¡Ë¡Äî¤ÇÁû¤°¤ï¡¢³ØÀ¸¤È¹âÎð¼Ô¤¬Âç·ö¡Ê¤²¤ó¡Ë²Þ¡Ê¤«¡Ë¤·¤Æ²¥¤ê¹ç¤¦¤ï¡×¡ÖË¡Äî½Ð¤Æ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤º¤Ã¤È£¹£°£ä£Â¡Ê¥Ç¥·¥Ù¥ë¡ËÄ¶¤¨¤Æ¤ÆÝµÆ«¡Ê¤¦¤Ã¤È¤¦¡Ë¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏºÛ¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤ËÅê¹Æ¤¬¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö½èÊ¬¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎË¡Äî¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤âËµÄ°¡£Â¿¿ô¤ÎËµÄ°¿Í¤ÇÀÊ¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎËµÄ°¿Í¤Ë¤è¤ëÈ¯¸À¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÇÊ¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£