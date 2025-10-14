Mrs. GREEN APPLE¤¬¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×Åê¹Æ¡¢16Æü¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ø
Mrs¡¥¡¡GREEN APPLE¤¬14Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢16Æü¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡ÖMrs¡¥¡¡GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00¤«¤éMrs¡¥¡¡GREEN APPLE¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥ß¥»¥¹¤Ïº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡£5·î¤Ë¤Ï¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN2025¡×¤Ç¡¢²»³Ú¿Í5000¿Í¤¬ºÇ¤âÉ¾²Á¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖºÇÍ¥½¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¤Ëµ±¤¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÏ¢ÇÆ¤ËÂ³¤¯Âç¤¤Ê±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤ë³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£