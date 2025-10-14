º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òµß¤Ã¤¿¡ÈËÉ¸æÎ¨9.64¤ÎÃË¡É¡¡LAÊüÁ÷ÀÊ¤¬´Ø·¸À¤Ë°ì¸À¡Öº£Ìë¤Ï¡Ä¡×
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë½éÀï¤ò2-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï2-0¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£2»à¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤¬1¼ºÅÀ¤È¤ä¤äÀººÌ¤ò·ç¤¯½ÐÍè¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¤¢¤È¤ò·Ñ¤¤¤À¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬¤¤Ã¤Á¤ê9²ó¤òÄù¤á¤¿¾ìÌÌ¤Ë¡¢ÊÆ¼Â¶·¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1»à¤«¤é¥³¥ê¥ó¥º¤Ë»Íµå¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¥Á¥ç¥ê¥ª¤ËÃæµ¾Èô¤òÍá¤Ó¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÉüµ¢¸å¡¢½é¼ºÅÀ¡£¥¤¥¨¥ê¥Á¤Ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤â¡¢ÅðÎÝ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ2»àËþÎÝ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¥Æ¥å¥é¥ó¥°¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î¡¢12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨9.64¤ÈÂçÉÔ¿¶¡£¤½¤Î¸å¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬ÍÞ¤¨¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¤ä¤äÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬µß¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖKLAC¡×¤Î¼Â¶·¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡ÖºÇ¶áÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ò¥µ¥µ¥¤¬µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£Ìë¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¤½¤Î¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤ËÂÐ¤·¡¢¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇµÓ¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
