¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ÈÁêÀÎÉ¤¹¤®¡×¡¡±Ñ¹ñ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ÂçÁêËÐÎÏ»Î¤Î³¨ÌÌ¤Ë´¿´î¡ÖÂç¿Í¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô´¶¡×
ÂçÁêËÐ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡¢½àÈ÷Ãå¡¹
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬15¡Á19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£1871Ç¯³«¾ì¤È¤¤¤¦Í³½ïÀµ¤·¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤¬ÉñÂæ¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¸ø¼°X¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ò³Ú¤·¤àÎÏ»Î¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âX¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ò»¶ºö¤¹¤ëÎÏ»Î¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ò³Ú¤·¤à¡¡Âç±ÉæÆ¡¢°¤±ê¡¢Î´¤Î¾¡¡¢¼ã¸µ½Õ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¼Ð¤á¤¬¤±¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë4ÎÏ»Î¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ÈÎÏ»Î¤ÎÁêÀÎÉ¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡¡¤É¤Î¼Ì¿¿¤â³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î4¿Í¤Ç´Ñ¸÷¤·¤Æ¤ë¤Î¡Á¾Ð´é¤ò¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡Á¡×
¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ëÂç¿Í¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô´¶¡×
¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ËÎ©¤Ä¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×
¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÀï¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤ÎSUMOGENTLEMAN¤â
ÁÇÅ¨¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Î³¹¤ËÎÏ»Î¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë»÷¹ç¤¦¤ï¡×
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Î²ñ¾ì¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ç²»³Ú¤ÎÅÂÆ²¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¡£¸µ¡¹¡¢1800Ç¯Âå¤ËÂ¨°Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦¤ÎÉ×¡¢¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¸ø¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿±é·à¾ì¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÚÉ¶¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤âÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë