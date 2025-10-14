芸能事務所「クラウドナイン」が14日、公式サイトを更新。所属する大人気歌手「Ado（アド）」の楽曲「愛して愛して愛して」のミュージックビデオ内に「無断で使用」していた内容があったとして、公開を停止したことを発表した。



【写真】ワールドツアー終了を記念して特別イラストを公開した「Ado」

公式サイトでは文書を公開。「このたび、2025年4月に公開したAdoの『愛して愛して愛して』のミュージックビデオ(以下、MV)におきまして、弊社による自主的な調査の結果、動画の赤卵氏とイラストのさしみやま氏のユニット『さしたま』様のクリエイティブの一部を無断で使用していたことが確認され、その対応として、弊社判断により公開を停止いたしました」と発表した。



もともと「愛して愛して愛して」はボーカロイドプロデューサーの「きくお」氏の楽曲であり、前述のユニット「さしたま」によって制作されたオリジナルMVが公開されている。今回のAdoバージョンのMVについては「2023年にきくお様の承諾のもと、Adoによる『愛して愛して愛して』の“歌ってみた音源”を制作いたしました。そしてこのたび弊社がその音源のMVを制作するにあたり、さしたま様が制作したオリジナルのMVをオマージュする意図はあった」としながらも、「著作権に関する認識不足、および法務確認のプロセスを怠ったことにより、そのクリエイティブの一部を無断で使用してしまいました」と不手際があったことを認めた。



そして「さしたま様には大変なご迷惑をおかけすることとなり、深く反省しております。弊社より直接謝罪を申し上げ 、今後の適切な対応について協議を進めております」と謝罪し、今後の対応についても協議中であることを明記。また「本件はひとえに弊社の管理体制の不備によるものであり、Ado本人、および本MVの制作チーム（イラスト：沼田ゾンビ!?様、映像編集：Syamo.G様、文字デザイン：Haる様、映像制作：KZM様）は、制作過程において許諾取得の提案や法務確認の手続きを行う立場ではなく、本件の無断使用については一切関与しておりません」と、あくまでクリエイター側に非はなく、「クラウドナイン」の責任であることを記した。



（よろず～ニュース編集部）