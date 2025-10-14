ÆüËÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡ÈÉâ¤µå¥Ñ¥¹¡É¤¬¡Ö¥¦¥¤¥¤¥ì¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â°¢Á³¡Ö¤³¤ì¤¬À¤³¦¡×
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Á°È¾32Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡¢Éâ¤µå¥Ñ¥¹¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾26Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ë¸«¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤ÇFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬Ãæ±û¤ÎMF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤Ë¥Ñ¥¹¤òÍÂ¤±¤ë¤ÈÁ°Àþ¤Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£¤½¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë°Õ¼±¤¬°ú¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë´Ö¤Ë¥Ñ¥±¥¿¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ï¶¹¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬À¤³¦¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤ï¤¡¡×¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î»È¤¤Êý¤ÈÏ¢Æ°¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¤â¤¦5¿Í¤¤¤ë¤À¤±¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ó¡×¡Ö¥¦¥¤¥¤¥ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë