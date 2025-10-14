ÆîÌîÂó¼Â¤¬»Ë¾å6¿ÍÌÜ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¼Ô¡¡Áê¼ê¤Î¥ß¥¹Æ¨¤µ¤º¡Ä8Ç¯¤Ö¤ê¥´¡¼¥ë
Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ç0-2¤Î¸åÈ¾7Ê¬¤Ë·è¤á¤¿¡£14»î¹çÌÜ¤Ç6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÁ°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤Ê¤«¤ÇÁê¼êDF¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¡¢±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤Ë±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£0-2¤ÈÎôÀª¤Î¤Ê¤«¡¢¸åÈ¾¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¯ÀÑ¶ËÅª¤ÊÆþ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²áµî0¾¡2Ê¬11ÇÔ¤È¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î13Àï¤ÇÊ¡ÅÄÀµÇî¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢Âç¹õ¾»Ö¡¢¶ÌÅÄ·½»Ê¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¤Î5¿Í¤·¤«ÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡£2017Ç¯¤ÎËêÌî°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå»á¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ê¡¢FWÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¤ÈÊÂ¤ÖAÂåÉ½ÄÌ»»25¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë