¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢»þ´Ö¸ÂÄê½Ð¾ì¤Î£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¸åÈ¾£¹Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡¡º¸Â¼óÄË¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢ºÆ»°¥Á¥ã¥ó¥¹±é½Ð
¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡½¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê£±£´Æü¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸åÈ¾£¹Ê¬¤«¤é£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ËÂå¤¨¤Æ£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÇÉé¤Ã¤¿º¸Â¼óÄË¤Î¤¿¤á¡¢£±£°Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¤½¤Î¸å¡¢£±£±Æü¤ÎÎý½¬¤«¤éÉôÊ¬¹çÎ®¤·¡¢£±£²Æü¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±¦¥·¥ã¥É¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Á°È¾¤«¤éÆ±¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ø»Å³Ý¤±¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯±é½Ð¤·¤¿¡£Á°Æü²ñ¸«¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£¹£°Ê¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤ò¸ÂÄê¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢µ×ÊÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿°ËÅì¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ×ÊÝ¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£