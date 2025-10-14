¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡ÏÎ©Ì±¡¦°Ý¿·¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¡ÖÀ¸¼Ñ¤¨´¶¤¢¤ë¡×¡ÄÁá´ü¤Ë°ìÃ×ÅÀ¤Ï¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï£±£´Æü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£ÅÐ»³¸ý¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢£±£µÆü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Î£³ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ê»öÁ°Ä´À°¤¬¡ËÀ¸¼Ñ¤¨´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áá´ü¤Ë°ìÃ×ÅÀ¤Ï¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÀÐ¸¶¿¹¸¡¦¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÌîÅÞ£³ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬²ñ¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£