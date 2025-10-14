º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢M!LKÁ´°÷¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª¥Ñ¥ê¤Ç¤Î»×¤¤½ÐSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¡×
10·î13Æü¡¢M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM!LK¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥ª¥ÕSHOT¤òÊ£¿ô¸ø³«
10·î11Æü¤Ë¡ØM!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK¡Á¥Ñ¥ê¤¸¤ã¤ó¡Á¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿M!LK¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢º´Ìî¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤È¥Ñ¥ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ »ý¤Ä¤Ù¤¤â¤Î¤ÏÍ§Ã£¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ±¼Ì¿¿½¸¤òPR¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢M!LK¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±öºêÂÀÃÒ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤È¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿ºÝ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö5¿Í¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤³¤Ã¤Á¤â¹¬¤»¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È5¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÍ§Ã£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Í¦ÅÍ¤¯¤ó¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÇÐÍ¥¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Îº´Ìî¡£M!LK¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯12·î¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖM!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ØSMILE POP!¡Ù¡×¤¬³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§º´ÌîÍ¦ÅÍ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê
¢¨±öºêÂÀÃÒ¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡¢Î©¤Äºê