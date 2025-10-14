¡Ö¤½¤ì¤Û¤É²èÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Çä¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥àÂåÉ½¡¦ÀÐ¶¶ÏÂ¾Ï¤¬»×¤¦ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡©
¡¡ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹Âç¼ê¤Î¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢Ì¡²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£±þÊç¾ò·ï¤Ï¡Ö¿·¿Í¤«¤éÏ¢ºÜ·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¡×¡ÖÌ¤È¯É½¤Î´°Á´¿·ºî¤Î¤ß¡×¤È¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡ÖÇ®¶¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ì¡²è²È¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¶áÇ¯¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯Å¸¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡ÛÌ¡²è²È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï3¤Ä¡©¡¡Ä»ÅèÏÂÉ§¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¡ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×6ÂåÌÜÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢Ä»»³ÌÀ»á¤ä·ËÀµÏÂ»á¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëÌ¡²è²È¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¿Ä»ÅèÏÂÉ§»á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×ºßÀÒ»þÂå¤ËÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¤ò´ë²è¤·½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¡²èÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥à¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÀÐ¶¶ÏÂ¾Ï»á¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø½µ´©¥âー¥Ë¥ó¥°¡ÙºßÀÒ»þ¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡Ê»°ÅÄµªË¼¡Ë¡Ø±§Ãè·»Äï¡Ù¡Ê¾®»³ÃèºÈ¡Ë¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¡¢¸½ºß¤ÏÌ¡²è²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºî²È¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ø¥³¥ë¥¯¡Ù¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëº´ÅÏÅçÍÇÊ¿»á¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¡²è¤ÎÌÜÍø¤¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥à¡×¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÀÐ¶¶ÏÂ¾Ï»á¤Ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£ºî²È¤Î¶ì¼ê¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
ーーÀè¤Û¤ÉÄ»ÅèÏÂÉ§¤µ¤ó¡¢º´ÅÏÅçÍÇÊ¿¤µ¤ó¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§Ä»Åè¤µ¤ó¤Î¡¢»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Òー¥íーÁü¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ù¤Î¥ë¥Õ¥£¤Ï³¤Â±²¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÃº¼£Ïº¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËå¤ÎÇ©󠄀Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ì¤À¤±¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄ¹¤¤Êý¤¬»þÂå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¿Í´Ö¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÏÄ»Åè¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤á¤Á¤ã¥³¥ó¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Îºî²È¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤Ì¡²è¤¬ºî¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥à¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÃËÀ¸þ¤±¤«¤é½÷À¸þ¤±¡¢¾¯Ç¯Ì¡²è¤â¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤â¤Ê¤ó¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤Ç¤â¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Ã´Åö¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²ñ¼Ò¤ÎÃ¯¤«¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¿Í´Ö¤¬Ã´Åö¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥à¤Ç¤ÏÌ¡²è¤ÎÊÔ½¸¶ÈÌ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶ºî¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶¡§¸¶ºî¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢¥Íー¥àÀ©ºî¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤äÇØ·Ê¤Î¥Áー¥à¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî²è¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºî²È¤µ¤ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î´ë¶È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¾®³Ø´Û¤ÇÌ¡²èÊÔ½¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¤³¤Îºî²È¤Ï¤³¤³¤¬ÆÀ°Õ¤À¤±¤É¤³¤³¤Ï¶ì¼ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÊä´°¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸¤Ïºî²È¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³ÈÂç²ò¼á¤·¤¿²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¡²è¤ò¸«¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
ーーº£²ó¤Î¤á¤Á¤ã¥³¥ó±þÊçºîÉÊ¤ò¿³ºº¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§Ì¡²è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¾ðÂÎ¸³¤òÆÉ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¾ð¤òÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë°ìÈÖ¡¢½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬É½¾ð¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉ½¾ð¤¬°ìÈÖ¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Û¤É²èÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É½¾ð¤¬¤½¤Î¥·ー¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î´¶¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤ÏÃ´Åö¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Çä¤ë¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ーー¤â¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥à¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
ÀÐ¶¶¡§¤Ï¤¤¡£É½¾ð¤ä´¶¾ðÂÎ¸³¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬³°¤«¤éÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸¤ä³°Éô¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢ºî²È¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤´¶¾ð¤ä´¶À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë°ÍÂ¸¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢³°Â¦¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀ°¤¨¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â³¦ÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºî²È¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍÃ£¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£
ーーÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Úー¥¸¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯É½¾ð¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§¤³¤³¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤¹¤°¤ì¤¿ºî²È¤Ï¤½¤ÎºîÉÊ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤´¶¾ð¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼ç¿Í¸ø¤äÂ¾¤Î¥¥ã¥é¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸«¤»¤¿¤¯¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Åª³Î¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ª¤Ã¡¢¤È»×¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·è¤á¥³¥Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ä»È©¤¬¤¿¤Á¤Þ¤¹¡£
ーー¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§¼ã¤¤º¢¤Ï³¨ÊÁ¤ä¥³¥Þ³ä¤ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤éÉ½¾ð¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¥³¥ß¥Ã¥¯¥ëー¥à¤Ç¤ÏÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»æ¤ÈÅÅ»Ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§»æ¤Î»¨»ï¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡ÙÌÜÅö¤Æ¤ÎÆÉ¼Ô¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¥®¥ã¥°Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤ÏÌ¡²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¼Ô¥Úー¥¸¤âÆÉ¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÅÅ»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÀÎ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä³¨ÊÁ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÅÅ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¹çÈÝ¤â¤¹¤°¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢Ì¡²è»º¶È¤Ï²æ¡¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»²Æþ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅ»Ò¤Ï»²Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤á¤ÐÂç¤¤ÊÍø±×¤â¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Î´À¹¤È¤½¤ÎÊÑ²½
ーーÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ®Ä¹¡¢ÊÑ²½¤ò·Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§Âç¤¤ÊÊÑ²½¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤«¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤í¤¦·Ï¤ä²¶TUEEE·Ï¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤âÆÉ¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¤·¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³èÌö¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢40Âå¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¼ç¿Í¸ø¤¬³èÌö¤¹¤ëÌ¡²è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Ã¤¤â»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¤â¸«¤¿ÌÜ¤Ï¼ã¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÆÉ¼Ô¤¬µá¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁü¤¬¡¢ÀÎ¤è¤êÏ·àÖ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¤ÇÆÉ¤àWebtoon¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Webtoon¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÀÐ¶¶¡§Ã±½ã¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤ÏÏ·´ã¤¬¤½¤í¤½¤í»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌ¡²è¤À¤È¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Á¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Webtoon¤Î¹ØÆþ¥Çー¥¿¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ã¤¤10Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤¬50Âå¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤ÎÌäÂê¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÜÀþ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥êー¤òÇÄ°®¤¹¤ëÆñ°×ÅÙ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÌ¡²è¤ÏÌÜÀþ¤¬ÉÑÈË¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ã¥È¤È¥µ¥Ö¥×¥í¥Ã¥È¤¬Ê£»¨¤Ë¸òº¹¤¹¤ë¹½À®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Webtoon¤Ï¤½¤ì¤¬¤½¤â¤½¤âÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢°ì¿Í¾Î¤ÎÌ¡²è¤Ë¤Ï¶¯¤¤·Á¼°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÉáÄÌ¤ÎÌ¡²è¤ÈWebtoon¡¢¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§¹¥¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ì¡²è¤ÎÎò»Ë¤¬100Ç¯¶á¤¯¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Webtoon¤Ï¤Þ¤À10Ç¯¤°¤é¤¤¡£Webtoon¤Ï¤³¤ì¤«¤é¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤Ç¤Ï¡¢º£¤ÎÌ¡²è³¦Á´ÂÎ¤Ç¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§¤¢¤Þ¤ê¹â¾°¤Ö¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤Ï¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»º¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤«IP»º¶È¤Î³Ë¤ÏÌ¡²è¤À¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥é¥¤¥È¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¸²½À¤ä·Ý½ÑÀ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥¢ー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¡¡Ì¡²è¤ÎËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¸ä³Ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£Âç¿Í¤äÊ¸²½¿Í¤¬Ì¡²è¤ò¸ì¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤â»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÂç½°Ê¸²½¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¡²è¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¾¯¤·²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ÷Ä¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーºÇ¸å¤Ë¤á¤Á¤ã¥³¥ó¤Ë±þÊç¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëºî²È¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¶¶¡§¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÁ´³«¤Ë¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=ËÜ¶¶Î´»Ê¡¡¼Ì¿¿=ÎÓÄ¾¹¬¡Ë