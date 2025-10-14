Â¼»³¶âÂô»ÔÄ¹¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷ ÅöÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¸øÌ³ 2022Ç¯°ÊÍè2²óÌÜ
¶âÂô»Ô¤Ï14Æü¡¢Â¼»³Âî»ÔÄ¹¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼»³»ÔÄ¹¤Ï14Æü¡¢ÄêÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ä¶âÂô¥Þ¥é¥½¥ó2025¤Î´°Áö¼Ô¥á¥À¥ë¤ÎÊó¹ð¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¸á¸å5»þ¤´¤í¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨È¯Ç®¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç19Æü¤Þ¤ÇÎÅÍÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¸øÌ³¤ÏÉû»ÔÄ¹¤ÎÂåÍý½ÐÀÊ¤ä¼«Âð¤«¤é¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¼»³»ÔÄ¹¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯12·î°ÊÍè2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£