Ado¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¡×¤Ë¡È¹ßÎ×¡É
¡¡21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎXÅê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²¡¼¥à¡×¤ËAdo¤¬¡È¹ßÎ×¡É¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¡ªAdo¤È¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¤Î¤ä¤ê¼è¤ê
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ï¥â¥ê¹ç¾§ÃÄ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤º²Î¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡£
¡¡King Gnu¤Î¡ÖÇòÆü¡×¡¢¤µ¤é¤ËMrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¤·¤¿Ado¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¤òÇ®¾§¡£À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¸²Î¾§¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËMC¿Ø¤âÂç¶½Ê³¤ÎÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡£
