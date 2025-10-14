¡È¼óÁê¤Ø¤Î³Ð¸ç¡É¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤òÄ¾·â¡¡°ìÃ×ÅÀ¤Ï¡ÄÌîÅÞ3ÅÞ¤¬²ñÃÌ
¼¡¤Î¼óÁê¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢14Æü¤Ï¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ë¡¢¡È¼óÁê¤Ø¤Î³Ð¸ç¡É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢¼óÁê¤Ø¤Î³Ð¸ç¤Ï¡Ä¡¡¡È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¡É¶¯¤¯µá¤á¤ë
¡½¡½¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â³Ð¸ç¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡ÖÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£³Ð¸ç¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆü¤¬¡¢Íè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
14Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´´»öÄ¹¤Ë¤è¤ë½ÅÍ×¤Ê²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦À¯ºö¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«¸øÏ¢Î©¤¬·èÎö¤·¤¿º£¡¢¤³¤Î3ÅÞ¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢210É¼¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î196É¼¤ò¾å²ó¤ê¡¢¶ÌÌÚ¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡Ö¼óÁê»ØÌ¾¤ÎÍÎÏ¸õÊä¡ÊÌ¾Á°¤ò¡Ë¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯¸¢¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñ²È±¿±Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¦ºâ»º¤ò¼é¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¥Ô¥¿¥ê¤È°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×
¼ê¤òÁÈ¤à¾å¤Ç¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤À¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤Ïº¹¤¬¤¢¤ë¡£2020Ç¯¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÊ¬¤«¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î1¤Ä¡×
¡½¡½°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¯¸¢¤òÃ´¤¦Ç½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡©
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡ÖÎã¤¨¤Ð²ÈÄí¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÍÄù¤Þ¤êÍÑ¿´¡¢²Ð¤ÎÍÑ¿´¤ÏÂç»ö¡£¤¤¤¯¤é¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²È¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤Ê¤¤¡×
²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¤Ï¡½¡½
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¿ºÍÕ´´»öÄ¹
¡Ö°Ý¿·¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¤«¤éÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿ô¹ç¤ï¤»¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡Ù¤À¤È¡£ÍýÇ°¡¦À¯ºö¤¬Âç»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯ºöÅª¤Ê°ìÃ×¤ò¸«¤ë¥×¥í¥»¥¹¤äÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£´ðËÜÅª¤Ë°Ý¿·¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¡×
¡Ö¡ÊÎ©·û¡ËÌîÅÄÂåÉ½¤ÎÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ËÂå¤ï¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£·ûË¡¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê´ðËÜÍýÇ°¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼¡¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡ÊÎ©·û¤«¤é¡ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡×
15Æü°Ê¹ß¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢À¯¸¢¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢À¯¸¢¤òÃ´¤¦½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¶ÌÌÚÂåÉ½¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ´¤¨¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤ò½°±¡Áª¡¦»²±¡Áª¤Ç¤âÁÊ¤¨¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ¤È¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¹ñÌ±¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¹ñÌ±¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ø¤³¤³¤À¤±¤Ï°ìÃ×¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È°ú¤Â³¤¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤È¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡ØÃ¯¤È¤ä¤ë¤«¡Ù¤è¤ê¡Ø²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤«¡Ù ¤Ê¤«¤Ê¤«È½ÃÇÆñ¤·¤¤¡£¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤ÆÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¢£¹â»ÔÁíºÛ¡¢¼óÁê¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡Ä¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤âÀÜ¿¨¡ÄÌîÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä»Ï¤Þ¤ë
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¦¶á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¼«¿È¤â¼«Ê¬¤¬¡Ê¼óÁê¤Ë¡Ë¤Ê¤ì¤ë¤«È¾¿®È¾µ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À½é¤Î¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Î·èÎö¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ14Æü¡¢¿ÈÆâ¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíºÛ¤ÏËÁÆ¬¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤µÄ°÷
¡ÖÈó¾ï¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ö¡Ê»Ù±çÅª¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¸·¤·¤¤À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ½¡ÃËµÄ°÷
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¤òÌá¤¹¤Ù¤¯ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¡£ÁíºÛÁªµó¤Ç¡ØÆàÎÉ¤Î½÷¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òº£¤³¤½È¯´ø¤¹¤Ù¤¡×
¼óÁê¤Ø¤ÎÆ»¤ò¡¢¤É¤¦ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ
¡Ö¼óÁê»ØÌ¾¤Î½Ö´Ö¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»ä¼«¿È¤â¡¢¤³¤Î3Æü´Ö¡¢Ï¢µÙ¤Î´Ö¤âºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼¹¹ÔÉô¤Ç¤â¼êÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÈëÌ©Î¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹Æ±»Î¤Î²ñÃÌ¡£¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¼óÁê»ØÌ¾¤Î¶¨ÎÏ¤È¡¢Ï¢Î©¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÇ¿Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¤âÀÜ¿¨¡£¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¿½¤·½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ´´»öÄ¹
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡Ê´ðËÜÀ¯ºö¤¬¡Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤ÒÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡½¡½¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÎÏ¢·È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡©
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ´´»öÄ¹
¡Ö¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¡¢¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×
¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¿ºÍÕ´´»öÄ¹
¡ÖÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤È¡¢¤É¤³¤¬Ï¢Î©ÁÈ¤à¤È¤«¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¯ºö¼Â¸½¤Ë¤Ï²æ¡¹¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×