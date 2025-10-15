¥Õ¥é¥ó¥¹¼óÁê¡¢Ç¯¶â²þ³×Ää»ßÄó°Æ¡¡Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤²óÈò¤Øº¸ÇÉ¤Ë¾ùÊâ
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤Ï14Æü¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Ç¯¶â²þ³×¤ò2027Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Þ¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â²þ³×¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÞ¤Îº¸ÇÉ¡¢¼Ò²ñÅÞ¤Ë¾ùÊâ¤·¤¿¡£
¡¡¶Ë±¦À¯ÅÞ¡¢¹ñÌ±Ï¢¹ç¡ÊRN¡Ë¤È¶Ëº¸À¯ÅÞ¡ÖÉÔ¶þ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤Ï13Æü¡¢¥ë¥³¥ë¥Ë¥å»áÎ¨¤¤¤ë¿·Æâ³Õ¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò²¼±¡¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16Æü¤Ë¿³µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¼Ò²ñÅÞ¤Î½ÐÊý¤¬¾ÇÅÀ¡£
¡¡Æâ³Õ¤Ï5Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¤¬¡¢¶¯¤¤ÈãÈ½¤ò¼õ¤±È¾Æü¤ÇÁí¼¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤Ï10Æü¤Ë¥ë¥³¥ë¥Ë¥å»á¤òºÆÇ¤¤·¡¢12Æü¤Ë¿·Æâ³Õ¤Î³ÕÎ½Ì¾Êí¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£