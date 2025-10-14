´Ê½¨µÈ¡¢Ìòºî¤ê¤Ç10¥¥í¸ºÎÌ Æ£ËÜÞ«Âç¤Ï¡È»ÍÅ·²¦¡É¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¾Î»¿¡Ö¥Ð¥«¥Ç¥«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ú½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛÇÐÍ¥¤Î´Ê½¨µÈ¤¬¡¢14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢Æ£ËÜÞ«Âç¡¢ºùÌÚ²íºÈ¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢À¶¿å³¤Íû¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÞ«Âç¡¢´Ê½¨µÈ¤é¤ÎÁÖ¤ä¤«À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È
Æ£ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÆüÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüÃÖ¤¯¤ó¤ÏÁÇËÑ¤Ç¤É¤³¤«Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¯½ã¿è¤Ë¡¢¤É¤¦É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´Ê¤Ï¡Öº£²ó¡¢¹â¹»À¸Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ê¸¶ºî¤Î¡Ë¾®Àâ¤ÎÁÞ³¨¤ÎÅÏ²ñ¤¬¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó10kgÍî¤È¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´Ê¡¢ºùÌÚ¡¢Ê¡ÅÄ¡¢À¶¿å¤Î¡È»ÍÅ·²¦¡É¤Ã¤×¤ê¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥«¥Ç¥«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â175cm¤ÇÄã¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¿ÈÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤«¤é¥Ó¥·¥Ó¥·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Í¿Í¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¤Ê¤¼¤«¡¢¡È»ÍÅ·²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë4¿ÍÁÈ¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÈÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ËÞÃË»Ò¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¤¬¼Â¤Ï¼»ÅÊ¿¼¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¼¹Ãå¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦³Ø±à³Êº¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡ÖÍ§Ã£Æ±»Î¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ó¤Î¡©¡×Îø°¦¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¥Ô¥å¥¢¥Ü¡¼¥¤¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë½Å¤á¤Ê°¦¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥ó¡£¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¤éµö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿ËÞ¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦ÆüÃÖÄ«ÍÛ¤òÆ£ËÜ¤¬¡¢¼»ÅÊ¿¼¤¤°ì·³ÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¡¦ÅÏ²ñÄÝ¿ó¤ò´Ê¤¬±é¤¸¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡´Ê½¨µÈ¡¢Ìòºî¤ê¤Ç10¥¥í¸ºÎÌ
¢¡Æ£ËÜÞ«Âç¡õ´Ê½¨µÈW¼ç±é¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
