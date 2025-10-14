²£Ë½¤ÊÀèÇÚ¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÈëÌ©¤Î¥¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ä¡£ÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¡ØMy Stubborn¡ÙU-NEXT¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®
YouTube900Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¡ØMy Stubborn(¥Þ¥¤¡¦¥¹¥¿¥Ü¡¼¥ó)¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯10·î9Æü¤è¤êU-NEXT¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¡¼¥ó¤È¥¸¥¦¥£¥ó¡¢¼ÒÆâ¤Î³¬ÃÊ¤Ç¤ÎµÞÀÜ¶á¥·¡¼¥ó
¢£¡ÈÈëÌ©¤Î¥¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇÆ°²è¤¬¶Ã°Û¤Î900Ëü²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎBL¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿ËÜºî¡£»É·ãÅª¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤È½ã°¦Í×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥¨¥í¥Ô¥å¥¢BL¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¡ÖRT¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡£ÁÇÄ¾¤ÇÌÀ¤ë¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¥¸¥¦¥£¥ó(21ºÐ)¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤»¤¤¤ÇÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¸ý¤¬°¤¯¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÇ¯²¼·ù¤¤¤ÎÀèÇÚ¡¦¥½¡¼¥ó(26ºÐ)¤¬¤¤¤¿¡£¹â°µÅª¤ÊÀèÇÚ¤ÈÀ¸°Õµ¤¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀ¸¡¢ºÇ½é¤Ï¾×ÆÍ¤Ð¤«¤ê¤Î2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¸¥¦¥£¥ó¤¬¥½¡¼¥ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¤â¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖÄ¶Àä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÈëÌ©¤Î¡È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡É¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯--¡£
¢£²£Ë½¤ÊÀèÇÚ¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¸Ä¿Í»ØÆ³¤Ë¥É¥¥É¥
¥¯¥é¥Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¸¥¦¥£¥ó¤ò½õ¤±¤¿¥½¡¼¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î¥¥¹¤¬ºÇ°¤À¤«¤é¤À¡×¡£¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥¸¥¦¥£¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥½¡¼¥ó¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡ÈÈëÌ©¤Î¥¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ì¡¢¾Ç¤ë¤Ê¡×--Í¥¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ëÀ¼²»¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î²£Ë½¤ÊÂÖÅÙ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£¥¥¹¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿ÆÌ©¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¿´Çï¿ô¤ò³Î¼Â¤Ë¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡¢¥½¡¼¥ó¤Î²È¤Ç¡¢ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¡È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡É¤òÂ³¤±¤ë2¿Í¡£¤½¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Ç±£¤ì¤Æ¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¶½Ê³¤·¤¿¥½¡¼¥ó¤Ï¥¸¥¦¥£¥ó¤Ë¥¥¹¥Þ¡¼¥¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ð¥ì¤½¤¦¤Ç¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î´í¤¦¤µ¤¬Êª¸ì¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¢£¡ÖÂÎ¤À¤±¤Î´Ø·¸¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄÀè¤Ë´ÙÍî¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤ÎStubborn(´è¸Ç¼Ô)¡©
¡Öº£¸å¤ÏËèÆü¤ªÁ°¤È¿©»ö¤¹¤ë¡×--´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥½¡¼¥ó¤ÎÆÈÀêÍß¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¸¥¦¥£¥ó¤¬¤Û¤«¤Î¼Ò°÷¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç²×Î©¤Á¡¢Ïª¹ü¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤Ï¡¢26ºÐ¤ÎÂç¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÂÎ¤À¤±¤Î´Ø·¸¤À¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¡¼¥ó¤È¡¢¤³¤Î´Ø·¸À¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¥¸¥¦¥£¥ó¡£¤É¤Á¤é¤âÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡ÈStubborn(´è¸Ç¼Ô)¡É¤À¤¬¡¢Ìµ¼«³Ð¤Ë¤ª¸ß¤¤¤òµá¤á¹ç¤¦½ã¿è¤µ¤È¡¢»É·ãÅª¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÀè¤ËËÜµ¤¤ÎÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¤«--¡£
ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¼çÌò¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¸¥¦¥£¥ó¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ÇÉû¼ÒÄ¹¤Î¥¿¥¤¤È¡¢¤½¤Î¿ÆÍ§¤Î¥Á¥ã¥ó¥×¡£¿Í»öÃ´Åö¤Ç¼ÒÆâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÅªÂ¸ºß¤Î¥Ú¥ó¥Ë¡¼¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿½÷À´ÉÍý¿¦¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¡£ÃËÀÆ±»Î¡¢½÷ÀÆ±»Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤È°¦¾ð¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
U-NEXT¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎËÜºî¤Ï¡¢Á´12ÏÃ¤ò°ìµó¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£UNCUTÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤´°Á´ÈÇ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÈëÌ©¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¶î¤±°ú¤¡¢¤½¤·¤ÆËÜµ¤¤ÎÎø¤Ø--¡£¥½¡¼¥ó¤È¥¸¥¦¥£¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢»É·ãÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½ã¿è¤ÊÎøÊª¸ì¡£¤³¤Î½µËö¡¢ÏÃÂêºî¤ò°ìµ¤¸«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
(C)2025 M.Flow Entertainment Co., Ltd.
