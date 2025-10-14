¡Ú´¶Æ°¡Û¡Ö°û¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ1½µ´Ö¡×»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ä¤Å¤Ã¤¿Êì¤Î¥á¥â¤Ë2Àé¤¤¤¤¤Í¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤Ï(@az_aeb)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊìÆý¤ò¤¢¤²¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Æ»Ò¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Â´Æý¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£ÊìÆý¤òÂ´¶È¤·¤¿Ì¼¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤½¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤à¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÈá¤·¤¤¤±¤ì¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤¿¤«¡Ä
¤¤¤í¤Ï¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¶¦´¶É¬»ê¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ⓒaz_aeb
Ì¼¤¬🥧¤ò°û¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ1½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿
Ì¼¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊìÆý¤ò¤¢¤²¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Æ»Ò¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢´¶³´¿¼¤¤»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Â´Æý¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£ÊìÆý¤òÂ´¶È¤·¤¿Ì¼¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤½¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤à¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÈá¤·¤¤¤±¤ì¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£µã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤À¼øÆýÃæ¤Î»Ò¤ò¤â¤ÄÉ×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼øÆý¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: AKI0509
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë