¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö30Âå½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¡×¤Ë2É¼º¹¤Î1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î30Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤´é¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö30Âå½÷ÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡¢1986Ç¯8·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡£¥¹¥Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤¿É¡¶Ú¤äÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÌÜ¡¢¤ê¤ó¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¾åÉÊ¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºÆ´¤ì¤ÎÅª¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSEVENTEEN¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤Ë¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ËÉð²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤Î¶µÍÜ¤ò¸·¤·¤¯¶µ¤¨¤ë±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¤Ç½Ð±é¡£11·î¸ø³«Í½Äê¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ç°¦¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤áÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ëÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¡¢Æñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤È¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ç¤Î½Ð±é¤ËÃíÌÜ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¡£Èþ¤·¤¤¡£¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö´é¤Î¾®¤µ¤µ¡¢·Á¤¬´°àú¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ì¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤â´°àú¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ°¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ÈÑÛ¤È¤·¤¿ÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÌÜ¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¤Î¤Ë·ùÌ£¤Ê´¶¤¸¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢1986Ç¯12·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿°¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2002Ç¯¤Ë¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2003Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¼ºÎø¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡Ù¤Ç¤ÏÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡ÖÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£ºîÉÊÃæ¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤âÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë´é¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¿°¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¾å¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤â»÷¹ç¤¦²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¿°¤¬¤×¤ë¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÎØ³Ô¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤ÌÜÉ¡Î©¤Á¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ä¾Ð´é¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢À¶·é´¶¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÁÛÅª¤Ê´éÎ©¤Á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Ê¡Åç ¤æ¤
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About NEWS¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
