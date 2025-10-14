¿¹ÊÝJ¡¡ÆîÌîÂó¼Â¤¬¥´¡¼¥ë¡ª¡¡ÎôÀª¤ÎÃæ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÆÀÅÀ¤Ï17Ç¯ËêÌîÃÒ¾Ï°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê6¿ÍÌÜ
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡Ý¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾26Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¡¢6Ê¬¸å¤ÎÆ±32Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾7Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¡Ê30¡á¥â¥Ê¥³¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾26Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¼«¿Ø±¦¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤¿DF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ë±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±32Ê¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëFW¥Þ¥ë¥Á¥Í¥ê¤ÎÎ¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤òµö¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾7Ê¬¡¢ÆîÌî¤¬¼«¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¤¡¢¤¹¤«¤µ¤º±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ò¼Í´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯11·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç(¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥ë)¤Ç¤ÎDFËêÌîÃÒ¾Ï°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¡£²áµî¤ÎÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎÆÀÅÀ¼Ô¤ÏÊ¡ÅÄÀµÇî¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¡¢Âç¹õ¾»Ö¡¢¶ÌÅÄ·½»Ê¡¢ËêÌî¤Ç¡¢ÆîÌî¤Ï»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ¤Î0¾¡2Ê¬11ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¡£Ä¾¶á¤Ï22Ç¯6·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¡¢FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡Ê¥µ¥ó¥È¥¹¡Ë¤ËPK¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
