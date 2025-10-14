É¹¤ò¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥ê¡×¿©¤Ù¤ë¤Î¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡¤¤¤Þ¤ÀÆæ¤¬Â¿¤¤¡ÖÉ¹¿©¾É¡×¡¢ÉÏ·ì¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¡Ä¡ÄÂÐºö¤Ï¡©
µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÉ¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÉ¹¿©¾É¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤²¹¤Î¹â¤µ¤ä¹¢¤¬³é¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤É¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÌµÀ¤ËÉ¹¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤ßºÕ¤¯¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤·»×¤¤Åö¤¿¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÉÂµ¤¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤È±ÉÍÜ³Ø¤¬ÀìÌç¤Ç¡¢ÀøºßÀÅ´·çË³¾É¤Î¹Ö±é¤â¹Ô¤¦¡¢¿·É´¹ç¥öµÖÁí¹çÉÂ±¡¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡ËÍ½ËÉ°å³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¾Ã²½´ïÆâ²ÊÉôÌçÉôÄ¹¤Î¸ÓÅÄÂó°å»Õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤âÉ¹¿©¾É¤È¤Ï¡©
¸ÓÅÄ¡§ÉÏ·ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¤Þ¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾É¾õ¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÉÂµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¸¦µæ¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬¤ª¤é¤º¡¢ÉÔÌÀ¤ÎÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÄêµÁ¤âÛ£Ëæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Æü¤ËÀ½É¹»®°ì»®Ê¬¡¢2¥«·î°Ê¾å¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢É¹¿©¾É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÚ¤ä¥Á¥ç¡¼¥¯¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦°Û¿©¾É¤Î°ì¼ï¤È¤ÎÀâ¤â¤¢¤ê¡¢Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¹Å¤¤¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å´¤Ï»ÀÁÇ¤Î±¿ÈÂ¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÆ¯¤¤Ê¤É¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÂç»ö¤Ê±ÉÍÜÁÇ¡£ÉÔÂ¤¹¤ë¤È½¸ÃæÎÏ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë²¿¤«¤«¤ß¡¢µ¤Ê¬¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¸ÓÅÄ¡§Å´·çË³ÀÉÏ·ì¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸Íý¤Î¤¢¤ë10Âå¤«¤é40Âå¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÒµÜÆâËì¾É¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼¡¢»éËÃ´Î¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤ËËýÀ±ê¾É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Å´Ê¬¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤Å¤é¤¯¡¢ÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ ÉÏ·ì¤¬²óÉü¤¹¤ì¤ÏÉ¹¿©¾É¤â¤ª¤µ¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¸ÓÅÄ¡§¤½¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤¿Å´ºÞ¤òº¬µ¤¤è¤¯ÉþÍÑ¤·¡¢ÉÏ·ì¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦É¹¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬ÂçÈ¾¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ï¡ÖÅ´·çÂç¹ñ¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¾®Çþ¤äº½Åü¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¿©ºà¤ËÅ´¤òÅº²Ã¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤âÅ´¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¾ßÌý¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆÃÊÌ¤ÊÂÐºö¤Ï¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Å´Ê¬ÉÔÂ¤Ï¼õÀºÍñ¤¬Ãå¾²¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ëÉÔÇ¥¾É¤ä¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Äã²¼¤·¤ÆËÜÅö¤ÎÉÂµ¤¤Ë·Ò¤¬¤ë³ÎÎ¨¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Æâ²Ê¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÉ¹Çã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¡Ö½ë¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¡¢Çº¤à¿Í¤ÏÂ¿¤½¤¦¤À¡£Å´·çÂç¹ñ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¸Ä¿Í¤Ç¤Î±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¡£¸½ºß¤ÏÅ´Ê¬Æþ¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤äÅ´Ê¬¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢±ÉÍÜ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©ºà¤â¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡£
¸ÓÅÄÂó¡Ê¤Ï¤«¤Þ¤À¡¦¤¿¤¯¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°å»Õ¡¢¿·É´¹ç¥öµÖÁí¹çÉÂ±¡Í½ËÉ°å³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¾Ã²½´ïÆâ²ÊÉôÌçÉôÄ¹¡¢Æ±ÉÂ±¡¾Ã²½´ïÆâ²Ê²ÊÄ¹¡£ÆüËÜ´ÎÂ¡³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯³Ø²ñ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯·ò¿ÇÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡£1992Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç³Ø°å³ØÀìÌç³Ø·²Â´¶È¸å¡¢¤Ä¤¯¤ÐÁÐ°¦ÉÂ±¡¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡¢²â¥ö±ºÀ®¿ÍÉÂ¸¦µæ»ö¶ÈÃÄ·ò¿Ç¥»¥ó¥¿¡¼¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÊÆÅÄ ¤æ¤¤Û¡Ë