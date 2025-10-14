¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤É¤¤ì¤¤¸«¤¨¡ª½Ü¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ëÂç¿Í¤Î½©¥³¡¼¥Ç3Áª
¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÈ¯¸«¡ª 2025Ç¯¤Î½©¤ËÃå¤¿¤¤¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼¡×3Áªº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª Á´¤Æ4990±ß°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼3ÅÀ¤ò¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÎã¤È°ì½ï¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥Õ¥ê¡¼¥¹ÁÇºà¤ò¤¤ì¤¤¤á¤ËÃå¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ü¥¢¥«¡¼¥Ç¡×
¡Ö¥Ü¥¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ3990±ß¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤ÆÈ©¿¨¤ê¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢·Ú¤¤Ãå¿´ÃÏ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£
Î¾¥µ¥¤¥É¤¬¾¯¤·Ã»¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢Âµ¸ý¤âºÙ¤á¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÎäµ¤¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¼Ì¿¿¤Î¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î·×5¿§¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡õ¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¾å²¼¤Ë¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¿§¤Î¥Ü¥¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¥³¡¼¥ÇÁ´ÂÎ¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤â½Ð¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¶ß¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
¡Ö¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ4990±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¥¢¥¦¥¿¡¼¡£
¶ß¤Î¤Û¤«¡¢Âµ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤â¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âµ¤ò¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÆâÂ¦¤Î¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤ÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤á¤Î¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î·×4¿§¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥·¥å¡¼¥º¤È¤â¤Ë¹õ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡£¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë°¦ÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ä¡¢¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
3. ¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤ï¤ê¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡Ö¥í¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
¡Ö¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤¥í¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ3990±ß¡Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ëº£¤Ã¤Ý¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢±©¿¥¤ê¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥·¥ã¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Î¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢½Å¤ÍÃå¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ê¤«¤ä¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤ï¤ê¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÄ¹¤á¤Î¾æ¤â¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î·×4¿§¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¥·¥ã¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ê¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼È¾¿È¤Î¥é¥¤¥ó¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¤Ï¤¯¤È¤¤Ë¤â¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ÏÆü¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¾Ò²ð¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Öºß¸Ë¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
(Ê¸:²£À¥ ¿¿ÃÎ»Ò¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¬¥¤¥É¡Ë)