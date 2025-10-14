¹á¹ÁÂç³Ø³«È¯¤Î¥Ê¥ÎÁÇºà¿Í¹©¹ü¡¢¹ü·çÂ»¼£ÎÅ¤ÎÆñÂê²ò·è¤Ø
¹á¹ÁÂç³Ø°å³Ø±¡¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï10·î13Æü¡¢¹âÃÆÀ¤Î¥ê¥ó»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¡ÖÅ·Á³¹üÌÏÊï¥Ê¥ÎÁÇºà¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÇºà¤Ï½¾Íè·¿¤Î¹ü·çÂ»¼ê½Ñ¤Ç»È¤¦ºàÎÁ¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ¡¢¼ê½Ñ»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¡¢½Ñ¸å¤Î¹ü¤ÎÌþ¹ç¤òÂ®¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¹ü·çÂ»¤Î²ò·èºö¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¼«²È¹ü¡Ê´µ¼Ô¼«¿È¤Î¹ü¡Ë¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±¼ï°ÛÂÎ¹ü¡ÊÂ¾¿Í¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿¹ü¡Ë¤Î°Ü¿¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2¼ïÎà¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢ºàÎÁÉÔÂ¡¢ÌÈ±ÖµñÀä¡¢³°°øÀ´¶À÷¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¹©¹ü¤Î°Ü¿¢¤Ê¤é¤Ð°ìÉô¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëºàÎÁ¤ÎÂÑ°µÀ¤ÈÃÆÀ¤Ï¿ÍËÜÍè¤Î¹ü¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
¹á¹ÁÂç³Ø°å³Ø±¡Î×¾²°å³Ø³Ø±¡À°·Á¤ª¤è¤Ó³°½ý³°²Ê³ØÉô¤ÎÍÌ°Î¹ñ¶µ¼ø¤¬Î¨¤¤¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Ê¥ÎÌÏÊïÅ·Á³¹ü¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î½¾Íè¤Î¼êË¡¤Î²ÝÂê¤òÊä¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ê¥Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¥¢¥ó¥«¡¼µ»½Ñ¡Ê¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤ÎÎ³»Ò¤òÁÇºàÆâÉô¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¹âÃÆÀ¡¢¹â¿ÙÀ¡Ê¤¸¤ó¤»¤¤¡Ë¡¢¹â¶¯ÅÙ¤ÎÀ¸ÂÎÌÏÊï¹üºàÎÁ¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÇºà¤ÏÅ·Á³¹ü¤ÎÀ®Ê¬¤ÈÎÏ³ØÅªÀ¼Á¤È¤ÎÎà»÷ÅÙ¤¬90¡ó¤Ë¤âÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤°ÂÁ´À¤ÈÀ¸ÂÎÅ¬¹çÀ¤òÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤Î²÷Å¬À¤È±¿Æ°Ç½ÎÏ¤òÃø¤·¤¯¹â¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë