ZEDER »àÎî¤ÎÉü³èº×
¡¡¥×¥Ô¡¦¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È 4K½¤ÉüÈÇ¡Ù¤¬11·î21Æü¤è¤êÆüËÜ½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Î¡ØZEDER¡¿»àÎî¤ÎÉü³èº×¡Ù¤¬11·î23Æü¤è¤ê¥·¥Í¥Þー¥È¿·½É¤Ë¤Æ¶ÛµÞ²ó¿ô¸ÂÄê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Û¥éー¡£²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡È¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¡É¤Î°ìËÜ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡Ù¤ä¡Ø¥µ¥ó¥²¥ê¥¢¡Ù¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾ºî¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢»à¼Ô¤ÎÉü³è¤ò²Ê³ØÅª¡¿¿ÀÈëÅª¤ËÃµµæ¤·¤¿Ìî¿´ºî¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤ÆDVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯ÇÑÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥¢¤Ê¥Û¥éー¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È¡Ù¤ÈÊÂ¤Ó¡¢·à¾ì¸ø³«¤¬Ç®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Àâ²È¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¤Ï¡¢ºÊ¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥é¤«¤éÃæ¸Å¤Î¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿ー¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤ÏK¥¾ー¥ó¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¤ÏÂç³Ø¤ËÀìÌç²È¥±ー¥¸¶µ¼ø¤òË¬¤Í¤¿¡£¶µ¼ø¤Ï¡¢K¥¾ー¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥ª¥í¡¦¥¼¥Àー¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¿ÍÊª¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ç¤ÏÀÎ¡¢»à¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¤Ï¡¢¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤â´ØÍ¿¤¹¤ëK¥¾ー¥ó¤È¥¼¥Àー¤ò¤á¤°¤ë¹ñºÝÅª¤Ê±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥¢¥Ü¥ê¥«¡Ù¡Ø¥µ¥¹¥Ú¥ê¥¢PART2¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Û¥éー¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ì¡¦¥é¥ô¥£¥¢¡£¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ï¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¡Ø¥´¥Ã¥Û¡Ù¡Ø¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷Í¥¥¢¥ó¥Ì¡¦¥«¥Î¥ô¥¡¥¹¤¬±é¤¸¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£ºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È¡Ù¤ÎÀ½ºî¡¦µÓËÜ¥Áー¥à¤¬ºÆ·ë½¸¡£»£±Æ¤Ï¡Ø¾ðÌµÍÑ¤Î¥¸¥ã¥ó¥´¡Ù¤ä¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿¡Ø¼ó¤À¤±¤Î¾ð»ö¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Ç¥Ã¥ê¡¦¥³¥Ã¥ê¡¢²»³Ú¤Ï¡ØÀ¤³¦»Ä¹óÊª¸ì¡Ù¡ØÅÜ¤ê¤Î¹ÓÌî¡Ù¡Ø¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥ê¥¢¸å´ü¤Ë¤Ï¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£¤ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¥ê¥º¡¦¥ª¥ë¥È¥éー¥Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È¤Î´ÆÆÄ¤¬Êü¤Ã¤¿¤â¤¦°ìËÜ¤Î°Û¾ïºî¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î¸å¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡Ê¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ì¡¦¥é¥ô¥£¥¢¡Ë¤¬¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿ー¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿Ææ¤ÎÊ¸¾Ï¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¾ìÌÌ¡¢²¿¼Ô¤«¤¬´½¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤ÆËä¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢K¥¾ー¥ó¤È¥Ñ¥ª¥í¡¦¥¼¥Àー¤Î²òÀâ¡¢¡Ö¥¼¥Àー¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢ºÒÌñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥³¥Ôー¤ò¶´¤ß¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ë¤è¤ë½÷À¤Î»´»¦¡¢Ææ¤òÄÉ¤¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¤Î»Ñ¤¬ÉÔµ¤Ì£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ö¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤Î¿¼±ü¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¶ØÃÇ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê±ÇÁü¤¬Ï¢Â³¡£¡ÖÉÔ»à¤ÎÀ¤³¦¤Î¿ÀÈë¤ËÇ÷¤ë¾×·â¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¡¦¥Û¥éー¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤ËÀä¶«¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡¢»´·à¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëµðÂç¤ÊÇÑÔÒ¤Î±ÇÁü¤ÇÄù¤á³ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¤ÏÀÖ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¼¥Àー¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢ºÒÌñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÇò¤¯¸÷¤ë¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÃæ¤Ç¾Ð¤¤Â³¤±¤ëÃË¡¢·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Æ¬³¸¹ü¡¢¾¯½÷¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¹õ¤¤±Æ¤Ê¤É¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë