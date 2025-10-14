ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡ÖTWICE LOVELYS¥·¥ç¡¼¡×³«ºÅ¤Ø¡ª¡¡Æþ±àÌµÎÁ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¡õ²Ö²Ð¤òËþµÊ
¡¡¹ñÆâ½é¤ÎTWICE¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¡¼¡ÖTWICE LOVELYS¥É¥í¡¼¥ó¡õ²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¡×¤¬¡¢11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤È11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¡¢»³Íü¡¦ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶õ¤È²»¤ÇÂÎ´¶¡ª¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥á¡¼¥¸
¢£TWICE¤Î³Ú¶Ê¤¬Í»¹ç
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTWICE LOVELYS¥É¥í¡¼¥ó¡õ²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢Ìë¶õ¤ËÉñ¤¦500µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤È²Ö²Ð¡¢¤½¤·¤ÆTWICE¤Î³Ú¶Ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥·¥ç¡¼¡£
¡¡ËÜ¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¡ÖTWICE LOVELYS¡ßGiGO¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó 2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ê¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±àÆâ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â´ÑÍ÷²ÄÇ½¡£¤¿¤À¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¼ÇÀ¸¹¾ì¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÑÍ÷¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥ÉÆâ¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à1³¬¤Ç¤Ï¡¢TWICE LOVELYS¥³¥é¥Ü¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤äTWICE LOVELYS¤ÎGiGO¸ÂÄê·ÊÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢TWICE LOVELYS¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÆþ±àÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£°Å·¸õ¤ä¶¯É÷¤Ê¤Éµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï½ç±ä¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤·¤À¡£
