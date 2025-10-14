»ñÀ¸Æ²¡Ö¤æ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤Ê¤¶¤·¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢66ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¡ÖËÜÊª¤Î¥Þ¥À¥à¤¬¤¤¤¿¡×
²½¾ÑÉÊ¹¹ð¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡Ä
¡¡70Ç¯Âå¤Ë²½¾ÑÉÊ¤Î¹¹ð¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢66ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¡¢·ª¤Ç¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È°¦ÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥°(HERMES¤Î¥±¥ê¡¼¤ÈCHANEL)¤ÎÃæ¿È¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤È¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¿¿¹Ô»û·¯»Þ¡£¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿Çò¤È²ÖÊÁ¤Î¥·¥ë¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Îºî¤êÊý¤äÉáÃÊ°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤È¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤¢¡¢²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖYouTube¤Ç·¯»Þ¤µ¤Þ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¤âËÜÊª¤Î¥Þ¥À¥à¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¡ÖÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÍÎÉþ¤â¼êºî¤ê¤Ê¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾å¼Á¤Ê¤â¤Î¤ò°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ¹¤¯»È¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿¿¹Ô»û¤Ï1976Ç¯¤Ë»ñÀ¸Æ²½©¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¤æ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤Ê¤¶¤·¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£